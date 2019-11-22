BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kişinin iş yerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili aranan şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmaya teslim olduğu bildirildi.

Söğüt beldesinde kahvehane işleten Vedat Özcan'ı iş yerinde silahla öldürdüğü öne sürülen M.Ş, Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından Burdur'a gönderildi.

Bu arada, olayla ilgili 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahvehane işletmeciliği yapan Özcan, 21 Kasım'da sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından yerde hareketsiz bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Özcan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.