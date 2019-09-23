BURDUR - Burdur'da "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Sağlık için Birlikte Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.



Türkiye Herkes için Spor Federasyonu tarafından 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' sloganıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüş, Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.



Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya başta olmak üzere ve gençlik liderleri, antrenörler, gönüllüler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

