BURDUR - Burdur'da acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığındaki törende, 1999/3 ikinci tertip 88 acemi er yemin etti. Kışlaya ilk katılan ve sporda başarılı olan erlere Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ödül verdi.

Yaş kütüğüne plaket çakılması, şiir okunması ve konuşma yapılmasının ardından yemin eden erler jandarma marşını okudu.

İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, törende, askerlerin şanlı bayrağın gölgesinde anne, baba ve yakınlarının huzurunda silah arkadaşlarıyla omuz omuza vererek, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda canlarını seve seve verebildiğini belirtti.

Askerin, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında ant içtiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdun en ücra köşelerinde sizlerle onurlanacağının bilinciyle hareket ederek, jandarma teşkilatının birer aynası olduğunuzu unutmayın. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı ve kararlı bir savunucusu, her an göreve hazır kanun ordusu olan jandarma teşkilatının bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize bağlı kalıp yurt genelinde emniyet vazifesi sağlayacak ve her türlü suça karşı etkinlikle mücadele edeceksiniz."

Törenin sonunda askerlerle buluşan aileler duygulu anlar yaşadı.