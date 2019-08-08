BURDUR (AA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin kendi seralarında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerin ücretsiz dağıldığını bildirdi.



Belediye Başkanı Ercengiz, yaptığı açıklamada, belediyenin park ve bahçelerde kullandığı çiçeklerin belediye çalışanlarınca üretildiğini belirtti.

Yaptıkları hizmet kampüsünün içindeki sera, iş atölyelerinin bu yönde attıkları önemli bir adımlardan biri olduğunu aktaran Ercengiz, "Ürettiğimiz çiçeklerin ihtiyaç fazlasını halka dağıtıyoruz. Kentte her taraf yeşillendi. Kişi başı 7 metre kareden 12 metre kareye çıkardığımız yeşil alanda vatandaşımızın da bize katkı verebilir diye 100 bin kök çiçek fidelerini ücretsiz dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.



