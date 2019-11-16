Bülent İnal: Yurt dışında Payitaht Abdülhamid'e müthiş sevgi var

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu'nda tamamen yenilenen ve döneme uygun hale getirilen setlerde devam ediyor.

Bülent İnal: Yurt dışında Payitaht Abdülhamid'e müthiş sevgi var
0
Isparta Düğün Salonları

KOCAELİ - Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan ve eylül ayında dördüncü sezon bölümleriyle ekranlara gelen dizi, farklı ülkelerde de takip ediliyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Güney Amerika ve bazı Batı ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, çekimlerin devam ettiği İzmit Seka Film Platosu'nda, AA muhabirine set çalışmaları, sanat hayatı ve özel yaşamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Payitaht Abdülhamid'de 4. sezona girdiniz, çekimler nasıl gidiyor?

Keyifle çalışıyoruz. Her gün işimize severek geliyoruz. Aynı dostluk, kardeşlik, aile ortamı devam ediyor. Güzel bir platoda çalışıyoruz. Bu büyük bir lüks bizim sektör için. Bunun keyfini sürüyoruz. Her türlü konfor var. Yani platonun her yerinde, her dakika her şeyi çekebiliyoruz. Sayın İbrahim Eren başta olmak üzere TRT'nin büyük desteği var. Es Film'in kıymeti yapımcıları Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici bey gerçekten bu iş için ne gerekiyorsa yapıyorlar.

"Bir gün bana teklif edileceği hiç aklıma gelmemişti"

Dizide başrol teklif edildiğinde ne hissettiniz, bu role nasıl hazırlandınız?

Sultan Abdülhamid ile ilgili bazı bilgilerimiz vardı. Sinemacılar tarafından hep hayatı ya da yaşadığı dönem anlatılmak istenen bir padişahtı. Bu sebeple bazı bilgiler vardı aklımda ama bu projeyle daha derinlemesine araştırma fırsatı buldum. Her zaman aklımın köşesindeydi, böyle bir şey yapılabilir mi Türkiye'de, ne zaman yapılır, yapılsa nasıl oynanır gibi şeyler aklımdan geçiyordu ama bir gün bana teklif edileceği hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir teklif gelince heyecanlandım. Biraz araştırdım. Kaçırmak istemeyeceğim bir karakterdi. Sonra da inceledikçe bilmediğimiz çok yanları olduğunu öğrendim. Bu beni daha çok etkiledi. Özellikle 33 yıl verdiği mücadele çok anlatılması ve incelenmesi gereken bir şahsiyetti. Çok keyif alarak oynuyorum. O yüzden de oynayayım mı oynamayayım mı diye çok tereddüt etmedim.

Dizide, bastonunu tutuşunuz, yere vuruşunuz, yürüyüşünüz, anlık refleksleriniz... Bunlar Abdülhamid'in gerçek karakteristik özellikleri mi yoksa doğaçlama mı?

Abdülhamid ile ilgili birçok fotoğraf ve bilgi var ama elimizde çok görüntü yok. Bunların üzerine yönetmenimizle senaristimizle yapımcımızla bir karakter oluşturuyoruz. Nasıl yürür, nasıl durur gibi. Bu hep beraber karar verdiğimiz ve uyguladığımız bir yöntem. Özellikle baston çok merak ediliyor ve soruluyor. Ben biraz anlam katmak istedim. Baston yanımızda sadece bir aksesuar olarak dolaşmasın. Ona bir şeyler yüklemek gerektiğini düşündüm ve yavaş yavaş öyle gelişti. Karar verdiği ya da düşündüğü anlarda onu kullanıyor. Bu da seyircinin hoşuna gidiyor.

Payitaht Abdülhamid dizisi Türkiye sınırlarını aştı, yurt dışında ilgi gören bir dizi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaliteden ödün vermediğimiz sürece, hikayelerimizi doğru anlatmaya devam ettiğimiz sürece bu ilgi de devam edecektir. Payitaht Abdülhamid ile birlikte birkaç defa Arap ülkelerine, Kuveyt, Katar gibi gezilerimiz oldu. Enteresan bir ilgi, müthiş bir sevgi var. Politik bir dizi bu, politik dramanın önemli örneklerinden biri, aşk dizisi değil. Nasıl etkiler insanları diye düşünüyordum ama onlar izliyorlar ve gerekli mesajı algılıyorlar. Sultan Abdülhamid'e de müthiş bir ilgileri var.

Gittiğiniz yerlerde sizi padişah gibi karşılıyorlar, elinizi öpmek isteyenler oluyor. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

Sultan Abdülhamid'i çok seven insan var. İnsanların bunca yıl anlatılmayan fakat okudukları, bildikleri, ailelerinden dinledikleri bir Abdülhamid var. Ona bir özlemleri var. Bunu bir televizyon dizisinde ilk defa gördüler. İlk başlarda bir tepkiler vardı; olamaz, yapılamaz, oynanamaz, çekilemez, nasıl olacak... Yani toz kondurmak istemedikleri bir şahsiyet. Arkadaşlarla doğru adımlarla bunun üstesinden gedik. O günden sonra da insanlar bize gerçekten büyük bir ilgiyle sevgiyle yaklaşıyorlar, sokakta gördüklerinde de.

Diziyle birlikte insanların tarihe olan merakının arttığı söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Tarih, dizilerden öğrenilmez ama bu tür dönem dizileri tarihe olan merakı artırıyor. Sete ziyarete gelen ailelerin yanında hep çocukları oluyor. Hepsinin tarihe olan merakından bahsediyor aileleri. Bu tür projelerden sonra, özellikle Payitaht Abdülhamid'den daha fazla kitap okumaya başladıklarını, daha fazla tarihimizi merak ettiklerini söylüyorlar. Bu da güzel bir şey.

Tarihte önemli bir karakteri oynuyorsunuz. Bu özel hayatınızı etkiliyor mu?

Açık söylemek gerekirse özel bir şey yapmıyorum. Eskiden nasıl yaşıyorsam aynı şekilde yaşamaya devam ediyorum. O yüzden de bir sıkıntı yaşamadım, sokakta da gittiğim yerlerde de tatilde de. Set bittikten sonra normal gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Eve gittiğim zaman, eşimle çocuğumla güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde padişahlık yaparsak hanım bize gerekeni yapar. Eşime evde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim mesleğe uzak değil kendisi. Film ve dizi sektöründe çalışan biriydi. O yüzden geç saatlere kadar çalışmamızı, yaptığımız işi anlayışla karşılıyor.

Dizi ne zaman bitecek?

Onu bilemiyorum. Bu, TRT ve yapım şirketinin vereceği bir karar. Ben keyif alarak oynamaya devam ediyorum. Onlar nereye kadar derse oraya kadar gideceğiz.

Biraz kendinizden bahseder misiniz, sanat hayatınız, dizi serüveniniz ne zaman başladı?

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Öncesinde Bornova Belediye tiyatrosunda başladı serüvenim. 1999'da okulu bitirip İstanbul'a geldim. Tiyatro yapmak için İstanbul'a geldim ama kader beni biraz televizyon sektörüne itti. Yıllar sonra da buradayız işte. Televizyonla hayatımız devam ediyor.

Hayranlarınız sizi tam bir Türk erkeği olarak tanımlıyor. Biraz ağır başlı olmanız dolayısıyla da 'ağır abi' olarak görüyor. Gerçekte böyle misiniz?

Oynadığınız roller seyirci tarafından öyle yorumlanıyor; 'ağır gibi' deniliyor. Biz işimizi yapıyoruz. Sokakta ya da evimde 24 saat öyle davranmıyorum. O işin gereği. Sağ olsunlar, seyircilerimizden çok güzel tepkiler alıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.

"Artık padişah oynamam çok zor"

Oynamak istediğiniz bir karakter, hayalinizde bir proje var mı?

Gerçekten böyle bir şey söylemek çok zor. Gerçekten oynayabileceğime inandığım bir şey olursa oynamak istiyorum. Dönem olur başka bir şey olur, çok önemli değil. Artık padişah oynamam çok zor. Abdülhamid'den sonra başka bir padişahı oynamak çok da inandırıcı olmaz.

Tiyatro geçmişiniz var, dizilerde önemli karakterleri başarıyla canlandırdınız. Bülent İnal'ın sinema filminde başrol oynama vakti gelmedi mi, teklif alıyor musunuz?

Sinema sektörü son yıllarda farklı ilerliyor. Vizyona giren filmler, bizim oynayabileceğimiz tarzda filmler değil. Böyle bir film de şu an yapılmıyor. O yüzden böyle bir teklif gelmemesi çok normal. Bir gün güzel bir hikaye yakalarsak film olabileceğine inanırsak o zaman kendimiz yaparız.

Yine bir dönem dizisi olan "Kuruluş Osman" kasım ayında seyirciyle bulaşacak. Neler söylemek istersiniz?

Başarılar diliyoruz. Onların işi de çok zor. Teknik anlamda çekmesi, yapması çok zor bir iş. Altından kalkacakalarına inanıyorum. Zaten Diriliş Ertuğrul'dan böyle bir geçmişleri var, yapabileceklerini gösterdiler.

Muhabir: Metin Girgin

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarıRTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldıBüyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı10 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019