LONDRA - İngiltere'de Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, 12 Aralık'ta yapılacak seçimde iktidardaki Muhafazakar Partinin elindeki yerlerde aday çıkarmayacaklarını, İşçi Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaşacaklarını söyledi.

Farage, yaptığı açıklamada, Brexit karşıtı partilerin seçimleri kazanmasını istemediğini, bu nedenle Muhafazakar Parti lehine bazı yerlerde aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

Muhafazakarların 2017 seçimlerinde kazandığı 317 sandalyeye karşı yarışmayacaklarını duyuran Farage, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit vaadinin halkın 2016 referandumunda ortaya koyduğu iradeye uygun olduğunu ifade etti.

Seçimlerde Brexit karşıtı partilere karşı mücadele edeceklerini açıklayan Farage, "Tüm çabamızı, 2017'deki seçim bildirisini tamamen ihlal eden İşçi Partisinin kazandığı sandalyelere yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Farage'ın Brexit Partisi, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasını savunuyor.

İttifak teklifi reddedilmişti

Farage, 1 Kasım'da Başbakan'a, "ayrılık ittifakı" kurmayı teklif etmiş ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım'a kadar süre vermişti. Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler'de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulunmuştu.

Ancak teklifi reddeden Başbakan Johnson, Muhafazakar Parti dışındaki partilere oy vermenin Brexit'i riske atacağını savunmuştu.

İttifakı Trump gündeme getirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile çalışma tavsiyesinde bulunarak "Harika olabilecek bir şeyler yapacak noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz bir güç olur." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanı'nın bu açıklamaları, Corbyn tarafından "seçime müdahale" olarak nitelendirilmişti.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

Muhabir: Hasan Esen