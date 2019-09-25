Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı

İngiltere’de Anayasa Mahkemesinin hükümetin parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde saymasının ardından, ülkede erken seçim ihtimali güçlendi.

Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı
0
Isparta Düğün Salonları

LONDRA - İngiltere’de, Anayasa Mahkemesinin hükümetin parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde saymasının ardından, ülke erken seçime bir adım daha yaklaştı.

Başbakan Boris Johnson’ın, Brexit sürecini tek başına yürütmek amacıyla parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı Anayasa Mahkemesinin dün verdiği hükümle "yok hükmünde" sayıldı.

Böylece İngiltere’yi 31 Ekim’de anlaşmasız da olsa AB’den ayırma amacını güden Johnson’ın, milletvekillerini Brexit sürecinde devre dışı bırakma planı boşa çıktı.

Mahkemenin kararının ardından bugün oturumlarına yeniden başlayan parlamento, Johnson’ın adımlarını denetlemek ve anlaşmasız Brexit yönünde atabileceği yeni adımları engellemek imkanına kavuştu.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı karar, 24 Temmuz'da göreve gelen Johnson'ın 2 aydan kısa bir süre içinde peş peşe aldığı darbelerin sonuncusu ve belki de en ağırı oldu.

Johnson, son bir ay içinde ihraç ve istifalarla 30'dan fazla milletvekilini kaybederken, kardeşi Jo Johnson'ın da kabinedeki görevinden istifa etmesiyle sarsılmıştı. Jo Johnson istifa gerekçesini "aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması" olarak açıklamıştı.

Johnson'ı ve Brexit'i bekleyen ihtimaller

Şimdi gözler, mahkemenin aldığı ağır kararın Johnson hükümetinin kaderini ve Brexit sürecini nasıl etkileyeceğine çevrildi.

Muhalefet liderleri Johnson'ı istifaya çağırsa da İngiliz Başbakan bu seçeneği düşünmediğinin sinyalini veriyor.

Bu durumda parlamentonun çıkardığı ve 9 Eylül’de yürürlüğe giren yasaya göre Johnson, 17 Ekim’deki AB liderler zirvesine kadar bir Brexit anlaşması sağlayamazsa, AB’den 31 Ekim olan Brexit tarihini ertelemesini istemek zorunda kalacak.

Bu, başbakanlığa geldiği 24 Temmuz’dan bu yana sık sık ülkeyi 31 Ekim’de anlaşmalı veya anlaşmasız AB’den ayırma kararlılığını yineleyen katı Brexitçi Johnson için bir anlamda “tükürdüğünü yalamak” olacak.

Johnson bunun önüne geçmek için 5 Eylül ve 9 Eylül tarihlerinde iki kez parlamentoya 15 Ekim'de erken seçime gitme teklifi sundu. Her iki teklif de öncelikle 31 Ekim’de anlaşmasız Brexit ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefleyen muhalefet partileri ile bağımsız milletvekilleri tarafından reddedildi.

Johnson’ın mahkeme kararının ardından oluşan yeni koşullar altında AB ile yeni bir anlaşma sağlamaya çalışması bekleniyor. Ancak İngiliz Başbakanın bunu başarması durumunda bile anlaşmanın parlamentonun onayını alması gerekecek.

Bölünmüş parlamento

İngiliz parlamentosu Brexit seçenekleri konusunda derin bir biçimde bölünmüş bulunuyor.

Parlamenterler son 6 ayda çok sayıda Brexit seçeneğini oyladı ancak hiçbiri çoğunluk desteğini bulamadı. Parlamentonun üzerinde anlaştığı tek konu, ülkenin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaması oldu. Bu tablo bugün de değişmiş görünmüyor.

Johnson’ın başbakanlık görevini sürdürmesi halinde AB’den Brexit tarihinin ertelenmesi talebinde bulunması kaçınılmaz görülüyor. Ancak bundan sonra muhalefet bir erken seçim teklifini kabul edebilir.

Johnson hakkında bundan önce bir güvensizlik oylamasına gidilmesi de gündeme gelebilir. Böyle bir durumda ise yeni hükümetin kimin liderliğinde kurulacağı sorunu ortaya çıkacak. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn kendisini ülkeyi erken seçime taşıyacak geçici bir hükümetin doğal lideri olarak görse de diğer muhalefet partileri Corbyn'in başbakanlığına sıcak bakmadıklarını saklamıyor.

Erken seçim

Siyasi gözlemciler İngiltere’nin her durumda bu yıl bitmeden bir erken seçime gideceği görüşünde birleşiyor.

Brexit sürecinin siyaseti ve toplumu derin bir şekilde kutuplaştırdığı İngiltere’de, erken genel seçimin sonuçlarıyla ilgili beklentiler ise farklılık gösteriyor.

Brexit yandaşları, 3 yılı aşan sürecin bir türlü nihayete erdirilememesi nedeniyle öfkeli. Bu öfke, gösterilerde parlamenterleri "ihanetle" suçlayan pankartlar, hatta aşırı sağın meydanlara taşıdığı "darağaçları"nda kendisini gösteriyor.

Diğer yandan Brexit'te yaşanan her erteleme, girilen her çıkmaz da ülkenin AB üyeliğinin sürmesini isteyenlerin ümidini ve gayretini artırmış bulunuyor.

Ancak iki taraf arasındaki dengeyi gerçekten değiştirecek unsur, İngiliz siyasetinin, nasıl gerçekleştireceği konusunda bir planı olmaksızın Brexit gibi karmaşık bir süreci başlatmış olmasının bıkkınlığa sevk ettiği insanların sayısı olacak.

Brexit koalisyonu

Güçlü senaryolardan birine göre Johnson "Brexit'i engelleyen parlamentoyu" ve "kurulu düzeni" halka şikayet etmeye dayanan bir seçim propagandası yürütecek ve Brexit taraftarlarının oylarını Muhafazakar Partide toplamayı deneyecek. Referandum sürecinde Brexit kapının lider figürü olarak öne çıkan Johnson, benzer bir performans sergileyerek güçlü bir hükümetle başbakanlığa dönmeyi hedefleyebilir.

Johnson’ın, aşırı sağ siyasetçi Nigel Farage’ın geçen aylarda kurduğu Brexit Partisi ile bir seçim ittifakına gitmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Bu cephenin parlamentoda güçlü bir çoğunluk sağlaması halinde, İngiltere’nin gelecek yıl içinde AB’den anlaşmasız ayrılması ihtimali güçlenecek.

Liberaller

Diğer bir senaryo ise AB üyeliği yönünde net bir tavır alan Liberal Demokrat Partinin seçimde iyi bir performans sergilemesi ve bir azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yeni bir Brexit referandumuna taşıması olarak gösteriliyor.

İşçi Partisinin de Brexit konusunda son dönemde yeni bir referanduma destek verme eğilimine girmesi, iki partinin bir koalisyonunu da gündeme getirebilir.

Liberal Demokrat Parti mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisinin ardından ikinci gelmeyi başarmıştı. Aynı seçimde İşçi Partisi dördüncü gelirken, beşinci sıraya gerileyen Muhafazakar Parti tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.

İşçi Partisi

Üçüncü senaryo da Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisinin yeni bir sürpriz yaparak seçimden galip çıkması olarak görülüyor.

Corbyn gerek parti liderliğine gelirken gerekse 2017’deki erken seçimde kendi liderliğindeki İşçi Partisine şans tanınmazken sürpriz başarılar kazanmıştı. Benzer bir performans sergilemesi halinde, Corbyn’nin ülkeyi yeni bir Brexit referandumuna taşıması bekleniyor.

Bununla birlikte, İşçi Partisinin tabanı Brexit konusunda keskin bir biçimde bölünmüş bulunuyor.

Partinin İngiltere'nin kuzeyindeki geleneksel seçmeni Brexit taraftarı iken, özellikle Corbyn’i liderliğe taşıyan genç seçmenler AB üyeliğinden yana bir tutum almış bulunuyor. Corbyn’in bu dilemmayı nasıl aşacağı halen belirsizliğini koruyor.

Parlamentodaki tablo

İngiltere eski başbakan Theresa May'in parlamentodaki çoğunluğu artırmak hevesiyle aldığı kararın ardından 8 Haziran 2017'de erken seçime gitmişti. Ancak May, tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu yitirmiş ve Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekilinin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurabilmişti.

Seçim sürecinde kendisine şans tanınmayan ve İşçi Partisini eriteceği varsayılan Corbyn ise oy oranını 10 puan artırarak yüzde 40'a, milletvekili sayısını da 30 artırarak 262'ye çıkarmıştı.

İngiliz parlamentosunun 650 sandalyeli alt kanadı Avam Kamarasında bugün Muhafazakar Partinin 288, İşçi Partisinin 247, İskoç Ulusal Partisinin 35, Liberal Demokrat Partinin 18, DUP'un 10, Galler'in milli partisi Plaid Cymru'nun 4, Yeşil Partinin ise 1 milletvekili bulunuyor.

Muhafazakar Parti ile İşçi Partisinden Brexit sürecinde istifa eden milletvekillerinin kurduğu Değişim İngiltere'nin 5 milletvekili bulunurken, 34 milletvekili de bağımsız kalmayı tercih ediyor.

7 milletvekili olan Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı partisi Sinn Fein ise geleneksel olarak parlamentoyu boykot ediyor.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, sürecin krize dönüşmesiyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'da elma hasadına başlandı
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...19 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştıLavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı20 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019