Boyner'in en büyük ikinci mağazası açıldı

Şirketin en büyük ikinci mağazası Metropol AVM'de müşterileriyle buluştu - Boyner böylece Türkiye'nin 38 ilinde toplam 112 mağazaya ulaştı - Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan: - "Müşteri mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yap

Boyner'in en büyük ikinci mağazası açıldı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Boyner'in en büyük ikinci mağazası Metropol AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştırarak, müşteri deneyiminde dünyaya örnek uygulamalar sunan Boyner, önemli ve büyük projelere yatırım yaparak büyümeye, müşterilerinin her an yanında olmaya devam ediyor.

Boyner, Metropol AVM'de açılan en büyük ikinci mağazasında müşterilerine 3 kata yayılmış 7 bin metrekare alanda hizmet vermeye başladı.

Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı Boyner Metropol mağazası, yaşamın içinden esinlenerek ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları, eğlenceli sürprizleri, zengin seçkisi ile alışveriş keyfini bir üst noktaya taşıyor.

Bünyesinde yer alan yeni nesil kahve konseptinin en iyi temsilcilerinden Kronotrop Coffe Bar & Roastery ile müşterilerine alışveriş sırasında keyifli bir mola imkanı da sunan Boyner Metropol mağazası, minikler için oyun alanı, zamansız ve her yaşa hitap eden oyunlardan langırt, dinlenme alanları ve telefon şarj noktaları, Wi-Fi hizmeti gibi özellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Mağaza aydınlık, geniş ve ferah şekilde tasarlanan girişleri ile dikkat çekiyor. İkinci ve üçüncü kat arasında 8 metreyi bulan galeri boşluğu ve bu alanda kullanılan neon mesajlar dekorasyona renk katıyor. Doğallığın ve sıcaklığın ön planda olduğu mağazada ürün sunumları, aydınlatma gibi detaylar da alışverişi kolay ve konforlu bir hale getiriyor.

Yeni Boyner mağazası kadın, erkek, çocuk, spor, ayakkabı, çanta, kozmetik, aksesuar ve ev koleksiyonlarından 350 marka ve 230 bin adet ürünü aynı çatı altında birleştiriyor.

Metropol AVM mağazası, şirketin Türkiye'nin 38 ilindeki toplam mağaza sayısını 112'ye taşırken, Cevahir AVM'deki mağazadan sonra en büyük ikinci Boyner mağazası konumunda bulunuyor.


- "Perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer yaratmaya devam edeceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Metropol AVM'nin, konumu, moda-yemek ve kültür-sanatı bir arada sunan konsepti, bünyesindeki markaları ile İstanbul’un en önemli yaşam ve eğlence merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyleyerek, böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Çamurdan, şunları kaydetti:

"Yeni nesil mağazacılık konseptimiz ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemizle müşterilerimize en çok marka ve seçeneği en keyifli ortamda en ayrıcalıklı fırsatlarla sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bunun için mağazalarımıza yenilerini eklemeye ve müşterilerimizin bizi görmek istedikleri önemli AVM projelerinde yer almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılan ve açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan Metropol AVM de bunlardan biri. Müşteri mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yaptığımız öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimize ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunarken, perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer yaratmaya devam edeceğiz."


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