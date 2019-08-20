Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı İzetbegoviç, NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, "Yıllık Ulusal Plan meselesi çözülmeden hiçbir isme yeni hükümeti kurma görevi verilemez." dedi.

Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı
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Isparta Düğün Salonları

SARAYBOSNA - Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, NATO'ya üyelik sürecinde önemli bir adım olarak görülen Yıllık Ulusal Plan (ANP) meselesi çözülmeden hiçbir isme hükümeti kurma görevi verilemeyeceğini vurguladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisinin liderliğini yapan İzetbegoviç, AA muhabirine, 10 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet kurma çalışmaları ile ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Partisi SDA ile Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) ve Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) arasında 5 Ağustos'ta imzalanan koalisyon anlaşmasına işaret eden Boşnak lider, bu anlaşma ile devlet düzeyinde yeni hükümet kurulmasının prensiplerinin belirlendiğini vurguladı.

Ülkedeki Sırpların karşı çıktığı NATO'ya üyelik meselesi ile üyelik sürecinin en önemli adımlarından biri olan ANP'nin onaylanması ve NATO'ya gönderilmesi konusuyla ilgili İzetbegovic, "Yıllık Ulusal Plan meselesi çözülmeden hiçbir isme yeni hükümeti kurma görevi verilemez." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, her ne kadar partisi SNSD adına koalisyon anlaşmasına imza atmış olsa da ANP'ye karşı göründüğünü belirten İzetbegoviç, ANP'nin görüşüleceği konsey toplantısının Dodik'e şans tanımak için ertelenebileceğini söyledi.

İzetbegoviç, onay sürecinin birkaç hafta devam edebileceğini kaydederek "NATO'ya üyelik sürecinden de önemli olan nokta şu ki; anayasa ve hukukun üstünlüğüne uyma kaidelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülke içindeki bir entitenin devlete emir vermesi söz konusu olamaz. Dodik, kendi arzusunu bize dayatamaz." diye konuştu.

Koalisyon anlaşmasını ANP'nin onaylanıp gönderilmesini öngördüğü için imzaladığını ifade eden İzetbegoviç, "Koalisyon anlaşmasının uygulanacağını ve Dodik'in ülkeyi istikrarsızlığa götürecek tavır sergilemeyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp lidere eleştiri

Bosnalı Sırpların lideri Dodik'in "kışkırtıcı" açıklamalarıyla ülkede sürekli bir kriz yarattığını söyleyen İzetbegoviç, Dodik'in yürüttüğü politikanın "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Olumsuz siyasi atmosfere rağmen ülkede özellikle turizm, üretim ve ihracatın başarılı bir ivme kazandığını vurgulayan İzetbegoviç, altyapı alanında da yeni çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Saraybosna-Belgrad Otoyolu

Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir süre önce görüştüğünü ve otoyolun inşasına ülkede hükümet kurulduktan hemen sonra başlanmasını planladıklarını söyledi.

İzetbegoviç, otoyol inşasının binlerce yeni istihdam anlamına da geldiğine işaret ederek "Dolayısıyla siyasi krizin aşılması için bir neden de bu otoyolun inşası, zira bu büyük proje herkes için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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