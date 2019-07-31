Bosch'un yeni deneyim mağazası Bodrum'da açıldı

- Bodrum'un ilk Bosch deneyim mağazası olan Seçkin DTM Bodrumlulara yepyeni bir alışveriş tecrübesi sunacak - Bosch Ev Aletleri Satış Başkan Yardımcısı İhsan Kara: - "Çağımızın müşterisi, artık mağazalarda sadece ürünlere bakmak değil, ürünlere dokunup d

Bosch'un yeni deneyim mağazası Bodrum'da açıldı
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Isparta Düğün Salonları

MUĞLA (AA) - Bosch'un yeni deneyim mağazası Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Bosch, deneyim mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Bodrum'un ilk Bosch deneyim mağazası olan Seçkin DTM Bodrumlulara yepyeni bir alışveriş tecrübesi sunacak.

"Yaşam için teknoloji" sloganıyla yaşamı kolaylaştıran ürünler sunan Bosch Ev Aletleri, beyaz eşya ürünlerini müşterileriyle buluşturduğu bayi ağını şimdi de yeni deneyim mağazası konseptiyle genişletiyor.

Son olarak Bosch'un bayi ailesine katılan Bodrum'un ilk deneyim mağazası Seçkin DTM, Bodrumlu müşterilere farklı bir alışveriş tecrübesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Mağazada canlı mutfak, solo ve ankastre full otomatik kahve makineleri kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri elektrikli süpürge gibi çeşitli deneyim alanları bulunuyor.

Ayrıca tüketicilerin kişiselleştirilmiş servis, ürün ve çok farklı deneyimler yaşayabilecekleri Home Connect (bağlı ürünler) deneyim alanı, her ürün grubu için ayrılmış öne çıkarılan ürün özeliklerinin daha detaylı anlatıldığı deneyim alanları, tüketicilerin ürünlerini seçerken çocuklarının da keyifle vakit geçirebileceği, oyuncak mutfak aletlerinden oluşan Bosch mini mutfak alanı (kids lab) gibi bölümler de yer alıyor.

Mağazaya gelenler Bosch’un yetkin çalışanlarından ürünler hakkında detaylı bilgi alırken fırın, ocak, davlumbaz ve küçük ev aletleriyle donatılmış olan canlı mutfak alanındaki ürünleri, başka bir alanda da süpürge, ütü gibi ev aletlerini deneyimleyebiliyor.

Müşteriler, Home Connect teknolojili ürünlerin uzaktan kontrol fonksiyonları hakkında da uygulamalı olarak detaylı bilgi alabiliyor, bu yeni teknolojiyi yerinde keşfedebiliyor.

Teknolojiyi ve konforu deneyim alanlarında buluşturan Bosch'un Bodrum'daki yeni mağazası, alışılagelmişin dışındaki dekorasyonu, yeni nesil alışveriş deneyimi ve sunduğu farklı hizmetlerle sektöre yeni bir soluk kazandırıyor.

Bosch Ev Aletleri'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'ndeki ilk deneyim mağazası Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın katılımıyla, Bosch Ev Aletleri Satış Başkan Yardımcısı İhsan Kara, BSH Pazarlama Direktörü Hilal Merter, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar ve Seçkin DTM firma sahibi Engin Seçkin’in ev sahipliğinde gerçekleşen törenle açıldı.

Açılış törenine ev sahipliği yapan Bosch Ev Aletleri Satış Başkan Yardımcısı İhsan Kara, Bosch'un bu yeni konseptiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çağımızın müşterisi, artık mağazalarda sadece ürünlere bakmak değil, ürünlere dokunup deneyimlemek, teknolojisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, premium ürün deneyimini yaşamak istiyor. Bodrum konsept mağazamız da bu beklentileri karşılamak üzere özel olarak tasarlandı. Müşterilerimizin gerçekçi bir ortamda ürünleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla yeni mağaza konseptimizi 'ev, yaşam ve arkadaş' temaları etrafında oluşturduk. Fark yaratacak bir mağazacılık anlayışını ortaya koymak hedefiyle mağazacılık konusunda büyük bir atılıma imza atıyoruz."

BSH Pazarlama Direktörü Hilal Merter de değişen trendlerle ilgili sürekli araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Sağlıklı yaşam veya çevreye duyarlılık gibi mega trendlerin yanında, tüketicilerin satın alma yolculuğu, ürünleri kullanım şekli alışkanlıklarını yakın izliyoruz. Satın alma davranışlarında da çok ciddi değişiklikler oluyor. Tüketiciler artık online şekilde fiyat araştırması yapıyorlar ve ürün özellikleri araştırıyorlar." diye konuştu.

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar ise Bodrum'da gerçek, samimi bir ev ortamı yarattıklarına işaret ederek, "Çocuklar için oyun alanı yaptık. Bu beyaz eşya sektöründe bir ilk. Orada kendilerini evlerinde hissederek, Bosch'un ev aletlerinin aynılarının oyuncaklarıyla oynadıkları bir alan var." ifadesini kullandı.



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