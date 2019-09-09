Bosch, kamera teknolojisinde pazar liderliğini hedefliyor

Bosch, sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş için yapay zekaya sahip kamera geliştirdi - Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kröger: - "Otomobilleri, insanlardan daha iyi sürücüler haline getirmek ve böylece yollardaki emniyeti artırmak istiyoruz"

Bosch, kamera teknolojisinde pazar liderliğini hedefliyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Bosch, sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş için yapay zekaya sahip kamera geliştirdi.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından tasarlanan yapay zekaya sahip kamera, mevcut destek sistemlerini iyileştiriyor ve uygulama menzillerini artırıyor ve nesnelerin güvenilir bir şekilde tanınması için multi path yöntemi uyguluyor.

Otonom sürüş, bir otomobilin direksiyonundaki kişinin kademeli olarak teknolojiyle yer değiştirmesinden çok daha fazlası anlamına geliyor. Bu nedenle de teknolojinin insanlara göre daha güvenilir çalışması gerekiyor.


- "Otomobilleri, insanlardan daha iyi sürücüler haline getirmek istiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kröger, otomobilleri insanlardan daha iyi sürücüler haline getirmek ve böylece yollardaki emniyeti artırmak istediklerini belirterek, "Bir otonom aracın sadece çevresinde neler olduğunu tam olarak ve her an bilmesi halinde, doğru ve hepsinden önemlisi emniyetli bir sürüş stratejisi seçebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu durum, başta çevrenin algılanması olmak üzere önemli bir zorluğu da beraberinde getiriyor. Bosch, çevrenin algılanması için ultrason, radar ve video dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanıyor. Yapı ve işlev söz konusu olduğunda insan gözüne en yakın nesne olan kamera, otonom sürüş için büyük önem taşıyor. Bosch, otomotiv kamerası teknolojisini bir sonraki seviyeye taşımayı başardı. Yeni Bosch teknolojisi, bu yıl araçlarda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Multi path yönteminin nesne tanımaya yönelik yapay zeka ile birleşmesi, çevrenin algılanmasını çok daha güvenilir hale getiriyor ve karayolu trafiğini daha emniyetli kılıyor. Bosch, kamera teknolojisinde pazar lideri olmayı ve bu konuda öncü olmayı hedefliyor.

Sürücü destek sistemine, otomatik acil fren sistemlerine ve otonom sürüş özelliğine sahip olan otomobiller, çevrelerindeki tüm nesneleri görebilmelidir. Bunun da ötesinde, bir nesnenin sürüş stratejisiyle ilgili olup olmadığını anında algılamaları ve yine aynı hızda, ilgili nesneyle ilgili reaksiyonlarının ne olacağını belirlemeleri gerekir. Fren mi yapmalı, direksiyon mu kırmalı, yoksa yoluna devam mı etmeli bunu belirlemelidir.

İnsan gözünün aksine, yeni Bosch MPC3 mono video kamera, bu gibi kararları alacak şekilde optimize edildi. İnsanlar için bakmak bir şeydir, ama gözlerimizin gördüğünü tam olarak tanımak bir başka konudur. Gözlerimiz doğanın mucizesi olabilir, ama görsel algı söz konusu olduğunda zayıflığımızdır. Bir şeyi görüyor olmamız, onu tanıdığımız ve anladığımız anlamına gelmez.Kaza geçiren birçok sürücü, doğru yöne bakmalarına rağmen diğer tarafı fark edemediklerini söyler. Karayollarında meydana gelen çarpışmaların yüzde 50’sinin bu durumla ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Yeni Bosch kamerası, bu açıdan insan gözüne oranla üstünlükler taşıyor. Hem yorulmuyor, hem de saatlerce sürüşün ardından hala ilk kilometredeki gibi çalışıyor.



- Gelişmiş sürücü destek sistemlerini mümkün kılıyor


Yeni teknolojinin en güçlü yanı, Bosch’un çok yollu yaklaşımıyla sağlanan sağlam nesne tanıma özelliğinde yatıyor. Bu özellik, yapay zekayı da kullanıyor. Örneğin, Bosch mühendisleri kameraya, yol işaretlerinin bulunmadığı durumlarda bile yolun kenarının geçilebilir olup olmadığını güvenilir bir şekilde algılamayı öğretti. Bosch’un teknik uzmanlık bilgisine dayanan bu kamera zekası, Japon Renesas şirketi tarafından üretilen ve V3H olarak bilinen bir yongaya entegre edildi.

Bosch inovasyonu, aynı zamanda mevcut sürücü destek sistemlerini iyileştiriyor ve uygulama çeşitliliğini de artırıyor. Örneğin, araçların farklı türlerdeki hayvanlara çarpmasını önlemek için otomatik acil fren sistemlerini iyileştirebiliyor. Kameranın kısmen görünür durumda olduklarında bile yayaları tanıyabilmesi sayesinde, acil frenleme sistemini daha güvenilir hale getirebiliyor.

Şirket için inovasyon yarışmasında ödül kazanan yeni Bosch kamerası, trafik işaretlerinin tanınmasını da artırıyor. Trafik işaretleri üzerindeki yazıları ve sayıları güvenilir bir şekilde okuyan ve bu bilgileri gösterge paneli ekranında sürücüye sunan optik karakter tanıma özelliğine sahip bulunuyor.

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