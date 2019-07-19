Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Denizkent Mahallesi'ndek