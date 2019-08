"Bodrum'a yapılacak her türlü yatırımda köprü olmaya hazırız" AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen: - "Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz. Bodrum Belediye Başkanımıza da her zaman kapımız açık. Bodrum'a yapılacak her türlü yatırımda köprü olmaya hazırız"