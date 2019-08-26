"Boat Show Tuzla" 5 Ekim'de başlıyor

Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, misafirlerini 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da ağırlayacak - Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne görücüye çıkacak

"Boat Show Tuzla" 5 Ekim'de başlıyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, konuklarını 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da ağırlayacak.

Via Fuarcılık açıklamasına göre, deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla, 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da düzenlenecek.

Kendi marinasında düzenlenen tek fuar olan Boat Show Tuzla, 2020’nin en yeni tasarımlarının yanı sıra, 2019’un son avantajlarını da meraklılarına sunacak.

Boat Show Tuzla’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek "Lansman Tekneler" de Boat Show Tuzla’da denizseverler ile buluşacak.


- Geçen yıl 30 binden fazla misafir ağırladı

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla Fuarı 2018 Yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30’dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

Aynı zamanda fuar süresince düzenlenecek seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar da ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek.

Çocuklar için hazırlanacak özel etkinlik alanında da ufak denizciler yelken eğitimleri alacak ve yelken sporunun keyfine varacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukları ve ailelerine özel bir etkinlik olarak düzenlenecek.



- 250 milyon TL satış hedefi

Açıklamada verilen bilgilere göre, fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla’da bu yıl 250 Milyon TL’ nin üzerinde satış hedefleniyor.

Her yıl yüzde 20'ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Tuzla’ da hem yerli hem de yabancı birçok dünya markası yerini aldı.

- Dünyanın en önemli markaları Tuzla’da görücüye çıkıyor


Deniz Yatçılık distributörlüğünü yaptığı güçlü markalarının arasına yerli üreticilerden Mazu Yacht’ı da ekledi, tamamen karbondan yapılan sağlam gövde ve sağladığı üstün seyir performansı ile oldukça iddialı bir model olan Mazu 82 Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yapılacak olan Dünya Lansmanı ile deniz severlerin beğenisine sunulacak.

Deniz Yatçılığın sektördeki tecrübesi ile müşteri tarafındaki ihtiyaçlarını ve beklentilerini birleştirerek sergileyeceği Mazu 82 farklı tarzı ve sportif duruşuyla göz dolduracak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak20 Ağustos 2019
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 201920 Ağustos 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu20 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları 22 Ağustos 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacakIsparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak21 Ağustos 2019