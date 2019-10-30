İSTANBUL - Birevim, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının isim ve forma sponsoru oldu.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, sponsorluk imza töreni ve lansman gecesi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak, Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay, Birevim İl Özel idare Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile il protokolünün katılımıyla Elazığ Hilton Oteli'nde gerçekleştirildi.

Lansman gecesi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından üzerinde basketbolcuların imzasını taşıyan formaları Mahir Orak ve Mustafa Alpay’a takdim etmesinin ardından son buldu.









- "Birevim de tıpkı kadın basketbol takımı gibi bir başarı hikayesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak, spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini belirterek, "Birevim de tıpkı kadın basketbol takımı gibi bir başarı hikayesi. Şimdi güçlerimizi birleştirerek takımımızı daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Birevim ailesi olarak bu güzel birlikteliğin Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay da Elazığ’da spor faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydederek, "81 il de sporu, eğitimi, kültürü ve sanatı gençlerimizle buluşturarak onlara güzel bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğunun tek süper lig ekibi olan takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Birevim Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi’ye bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim. Valimiz ilimiz için büyük bir şans. Kendisi ile bu projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisini verdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Birevim'in Elazığ'a çok ciddi katkılar sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Takımımıza sponsor olmaları yönündeki ricamızı kırmayarak destek olan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür ederim. Birevim Elazığ’da her zaman elini taşın altına koyuyor. Bunu diğer kuruluşlarımızdan da bekliyoruz. Bir Gelecek projesi ile Elazığ'ın tüm ilçelerinde gençlerimize hizmet götürüyorlar. Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay beye de değerli çalışmaları için ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte pek çok başarılı işe imza atacağız."