isparta balik ekmek

Bir Kore kahramanı: Yüksel Üsteğmen

Kore'de yaralanan, esir düşen ve savaş sırasında annesinin ölüm haberini alan Kore gazisi 90 yaşındaki Üsteğmen Yüksel Yıldırmaz, Türk askerinin kahramanlıklarını tüm dünyaya göstermenin gururuyla yaşıyor - Kore gazisi Yıldırmaz: - "Kore'yi kendi vatanımı

Bir Kore kahramanı: Yüksel Üsteğmen
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Kore'de yaralanan, esir düşen ve savaş sırasında annesinin ölüm haberini alan 90 yaşındaki gazi Yüksel Yıldırmaz, her şeye rağmen destansı bir kahramanlık göstererek görevini eksiksiz yapmanın gururunu yaşıyor.

Kore Savaşı'nda silah arkadaşlarıyla Türk askerinin kahramanlığını ve cesaretini dünyaya duyuran Yıldırmaz, Kore'ye gönderilen Türk tugayında üsteğmen olarak yer aldı.

Yıldırmaz'ın, İzmir'den başlayıp Kore'de son bulan yolcuğu ve savaş sırasında yaşadıkları ilk günkü gibi hafızasında tazeliğini koruyor.

Kore Savaşı'ndaki diğer Türk askerleri gibi kahraman bir duruş sergileyen Yıldırmaz, şehit silah arkadaşlarının acısını yüreğinde taşıyor.

Hediye edilen şeref madalyalarına gözü gibi bakan, hafızası ve dinç görünümüyle dikkati çeken Yıldırmaz, destansı kahramanlıkları ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Babası da asker olan Yıldırmaz, 1953'te Kore emri üzerine, 26 günlük zorlu yolculuğa çıktıklarını söyledi. Aynı zamanda ordu takımında boksör olduğunu aktaran Yıldırmaz, gemi yolculuğu sırasında Yunan taburundan bir askerle ilginç bir boks hikayesinin olduğunu dile getirdi.

Geminin restoranında üç boks eldiveni gördüğünü anlatan Yıldırmaz, "Eldivenlerin sahibi Yunan asker beni küçümseyerek 'Sen de boksörsen maç yapalım. Bana bir eldiven yeter, çift olanı sen al." dedi. Benim de solum kuvvetli olduğu için 'Tek eldiveni ben alırım' dedim. Maç yaptık ve tek eldivenle Yunan boksörü yendim. Türk askerleriyle maçtan sonra büyük sevinç yaşadık, kutlamalar yaptık." dedi.

Kendisinin Kore'de üç ay eğitimin ardından Vegas muharebelerinde görevlendirildiğine belirten Yıldırmaz, ağır makineliler arasında yerde sürünerek her gün cepheyi baştan başa gezdiğini ifade etti.

Başlarının üzerinden sürekli mermi geçtiğini aktaran Yıldırmaz, şunları kaydetti:

"Bu cephede karnımdan hafif yaralandım. Kurşun sıyırdı ama izini hala taşıyorum. Burada çok şehit verdik. Vegas muharebelerinde Çinlilerin bir hücumunda esir düştüm. Bir cepheden diğerine geçerken yakalandım. Beni ağaca bağlayıp saldırmaya devam ettiler. Devamlı bombardıman vardı, karşılıklı mermi sıkılıyordu. Devre arkadaşım Kore gazisi Akif İpek vardı. Beni çok severdi. O ağaca bağlandığımı görünce bir takımla saldırarak beni Çinlilerin elinden kurtardı. Yıllarca Akif arkadaşımla görüştük. İki yıl önce hayatını kaydetti. Vefamı göstererek cenazesine katıldım."

- "Gazi olmaktan şeref duyuyoruz"

Yıldırmaz, Kore'de insanlık uğruna savaştıklarını belirterek, "Oradaki çocukların, insanların halini görünce çok üzüldüm. Onlarla kumanyalarımızı, ekmeğimizi paylaşıyorduk. Kore'yi kendi vatanımızdan ayırmadık. Vatanımızda savaşır gibi savaştık. On yıl önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle Kore'ye gittik. Orada cepheleri, mezarlığı ziyaret ettik. En büyük mutluluğumuz takdir edilmek." diye konuştu.

Ankara'da okuyan Koreli iki kız öğrencinin, Antalya'ya ziyaretlerine geldiklerini anlatan Yıldırmaz, "Otelde yer ayırtmışlar ancak onları bırakmadık. Bir hafta yatılı misafir ettik. Eşime 'anne' bana da 'baba' dediler. Onların bu yakınlığı bizi çok mutlu ediyor. Madalyalarım benim şeref unsurum. Vatan benim için her şey. Vatansız insan olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bizim bekçiliğimizde büyüdü. Bugün bile dünyanın neresinde olursa olsun her zaman görev yapmaya hazırım. Hiç çekinmeden vatan için her zaman göreve hazırım. Gazi olmaktan şeref duyuyoruz. Vatan için şehit de oluruz gazi de. Yeter ki bu vatan yükselsin, ilelebet ülkemiz yaşasın." ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında annesinin ölüm haberini aldığını da anlatan Yıldırmaz, acısını içine gömerek kutsal görevini layıkıyla yaptığını dile getirdi.

Yıldırmaz, Kore Savaşı'ndan hatırladığı en güzel anıların ise savaşın son günlerinde Korelilerin kendilerine gösterdiği minnet, saygı ve sevgi ile ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Marilyn Monroe'nun konserini ön sıralardan izlemesi olduğunu sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE VELİLER BİLGİLENDİRİLİYOR
Isparta'da minik öğrenciler trafikle ilgili bilinçlendiriliyor
Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları 2019
Davraz Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor
DAVRAZ ZİYARETÇİLERE 12 AY HİZMET VERECEK
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”
Isparta'daki trafik kazası
UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi
Ispartalı askerimiz şehit düştü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı
​Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gözde Balık Evi sezonu açtı
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi10 Eylül 2019
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Eylül 2019