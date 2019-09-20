"Bir Çocuk Bir Umut Projesi" MERSİN - Mersin'de, "Bir Çocuk Bir Umut Projesi" kapsamında 250 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, proje kapsamında öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak ve onlara rol mo