ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Antalya'da çocuklarından birini 6 yaşında kaybeden, üniversite öğrencisi kızları Kader Buse de içinde olduğu aracın derede sürüklenmesi sonucu kaybolan anne baba, 256 gündür kızlarından hiçbir haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kemer ilçesindeki hortumda içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede 24 Ocak'ta kaybolan Kader Buse Acar için anne Ayla Akkın ile baba Ahmet Acar'ın gözyaşı dinmiyor. Yaklaşık 22 yıl önce de 6 yaşındaki kızları Ayşe'yi trafik kazasında kaybeden Akkın ve Acar'ın 256 gündür özlemini çektikleri kızlarına ulaşılamaması nedeniyle ikinci kez evlat acısı yüreklerini dağlıyor.

Annesinin yaralı kurtulduğu olayda kaybolan Buse için anne ve babası derede, ormanda, denizde, dağda aralıklarla kızlarını aramaya devam ediyor.

Her gün kızlarının yolunu gözleyen Acar ve Akkın, olayın ardından kızlarının bulunan küpe, ayakkabı, çanta, telefon şarj aleti ve şalıyla hasret gideriyor.

Kızlarının yağlı boya tablosunu dükkanlarına asan Acar ve Akkın, kızlarını bir gün bulabilmenin özlemini çekiyor, her gün kaybolduğu dereye giderek çaresizce bakıyor.

- "Kader Buse gelir" diye hiçbir yere gitmiyorlar

Başka çocukları olmayan Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı kaybolduktan sonra günlerce arama yapıldığını ancak bir sonuç alınamadığını dile getirdi.

Başka ekipmanlarla da arama yapılması gerektiğini savunan Acar, şöyle konuştu:

"Sekiz sefer derenin yanındaki dağa çıktım. Orada arabanın tampon parçalarını buldum, kaybolduğu yerden 6,5 kilometre uzaklıkta arabanın plakasını bulduk. O gün sel ağaçları kökünden sökmüştü. Benim çocuğum unutulmasın. 256 gündür hala umutla kızımı bekliyoruz, umudumuzu hiç yitirmedik. Kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesinde ikinci sınıfta okuyordu. Bu yıl üçüncü sınıfa gidecekti. Psikoloji okuyordu, doktor olacaktı. Bu dükkanı kızım için yaptırdım, 'Baba üst katını bana ver, büro açacağım' demişti. Kıbrıs'tan eşyalarını getiremedik, çocuğumuz belki bulunur diye buradan ayrılamıyoruz. Eşyaları hocasına teslim edildi."

- "Kızım hep zoru severdi, yine zoru seçti hala yok"

Anne Ayla Akkın ise ömür boyu kızını umutla beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kızının okumayı çok sevdiğini anlatan Akkın, "Tek derdi okumaktı. 'Anne dört yılı bitireyim, büro açarım. Hem çalışır hem yüksek lisans, doktora yaparım' derdi. Arkadaşları, öğretmenleri çok seviyordu. Kızım hep zoru severdi. Yine zoru seçti hala yok. Benim kızım bir gün dönecek. Allah'ım bir gün bana mucize olarak kızımı verecek." diye konuştu.

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamamıştı.

