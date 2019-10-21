BiP'ten telefon kapalıyken sesli ve görüntülü görüşme imkanı

BiP kullanıcıları "Web Arama" özelliği sayesinde artık telefon kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek

BiP'ten telefon kapalıyken sesli ve görüntülü görüşme imkanı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - BiP kullanıcıları "Web Arama" özelliği sayesinde artık telefon kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirilebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendisleri dijital servisleri geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP, onlarca öne çıkan özelliğine bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu ve operatörden bağımsız olarak kullanılabilen BiP, kesintisiz iletişime yeni özelliği "web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme" ile yeni bir boyut kazandırıyor. Bu özellik sayesinde, diğer uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman da web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek.

Kullanıcıların web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişim sağlamaları gerekiyor. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

- Türkiye’nin en çok indirilen yerli ve milli uygulaması BiP’te yenilikler devam ediyor

Türkiye’de ve dünyada 192 farklı ülkede, 40 milyondan fazla kullanıcının indirmiş olduğu BiP, dünyadaki benzer uygulamalarla aynı platformda küresel ölçekte rekabet ediyor.

Rakiplerinden farklı olarak daha önce geliştirdiği, 106 farklı dilde anlık çeviri özelliği, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te gibi özellikleri ile küresel oyunculardan ayrışan BiP, web üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliğiyle de tüm dünyaya açılarak yeni bir hizmeti kullanıma sunuyor.

BiP ayrıca, acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke yoğunluğunda da, tüm operatör abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşma imkanı tanıması ile de öne çıkıyor.

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