Bilinçli tarım verimi yükseltti

- GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren örnek uygulamanın yapıldığı Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında bölge ortalamasına göre yüzde 20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40 üzerinde verim artışı elde edildi

Bilinçli tarım verimi yükseltti
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamaları sonucunda, Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

GÜBRETAŞ açıklamasına göre, şirket, ayçiçeğinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Konya’nın Altınekin ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Hasat Günü etkinliğiyle bölgedeki üreticiler ve tarım paydaşları ile paylaştı.

Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten şirket, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

Altınekin ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.

Açıklamada yer verilen TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin son 10 yıllık sulu ayçiçeği tarımı verim ortalaması dekar başına 365 kilograma (kg) yakın olurken, Konya bölgesinde geçtiğimiz yıl bu oran 411 kilogram olarak gerçekleşmişti.

GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren örnek uygulamanın yapıldığı Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında ise dekar başına 500 kg’nin üzerinde ürün elde edilmesi hedefleniyor. Bölge ortalamasına göre ise yüzde 20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40 üzerinde verim artışı elde edilmesine katkı sağlayan GÜBRETAŞ, bitkiye ve bölgeye özel gübreleriyle tarımsal üreticilere destek olarak tarım sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor.


- "Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölge ortalamasına göre daha yüksek verime ulaştık"’

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, ‘’Ayçiçeği ülkemiz için önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Yağ bitkilerindeki üretim açığımızı kapatmak için yaygınlaştırılması gereken bir üründür. Bu anlamda Konyalı üreticiler ayçiçeği üretiminde diğer bölgelere göre hem verim hem de kalite açısından oldukça güzel sonuçlar alıyor. Biz de bu sonuçlara katkıda bulunarak bilinçli üretici faaliyetleri ile daha ileri taşıdık. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölge ortalamasına göre daha yüksek verime ulaştık’’ ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hasat Günü etkinliğinde bölgedeki ayçiçeği üreticilerinden uygulamanın yapıldığı tarlanın sahibi Mustafa Kağnıcıoğlu’nun da görüşlerine yer verildi.

10 dekarlık tarlada önce toprak analizi yapıldığını ve buna göre uzman ziraat mühendisleri tarafından kendisine bir program sunulduğunu belirten Mustafa Kağnıcıoğlu, “O programa uygun şekilde bakım ve gübreleme yaptık. GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle ayçiçeğindeki güzel değişimi de izledik. Ayçiçekleri daha canlı ve dirençli hale geldi. Burada GÜBRETAŞ’ın bitkiye özel ürettiği “13.24.12+10(SO3)+ME” gübresini kullandık. Bu civarda üreticilerin zengin içeriğinden dolayı ‘aşure’ adını verdiği bu gübre, tarlamıza bereket getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

- Uzman ekipten arazide destek

Deneme alanının planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri, arazide yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Araziden alınan toprak numunelerini GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten sonra bu verilere göre gübreleme programı oluşturulup üretici ile paylaşıldığını aktaran ziraat mühendisleri, uygulamaların her aşamasında tarla sahibinin yanında olarak teknik desteği sürdürdüklerini belirttiler.

Üreticinin daha önceki yıllarda kullandığı klasik taban gübresi yerine GÜBRETAŞ’ın özel taban gübresi 13.24.12+10(SO3)+ME’nin kullanımının daha uygun olacağına karar veren uzman ziraat mühendisleri, yine analiz sonuçlarını dikkate alarak tabandan tek tip besleme yerine bitkinin ihtiyacı olan bitki besin maddelerini damla sulama sistemleri ve yapraktan uyguladılar.

Gübreleme yapılırken modern tarım uygulamalarına önem verildi. Özellikle sulama sistemi olarak damlama sulama sistemleri kullanılırken bitkiye yapraktan besleme yapılması da gelişime önemli katkı sağladı. Yapılan modern tarım uygulamaları, bu tarladaki verim ve kaliteyi de yükseltti.

Bilinçli tarım için mutlaka toprak analizi yapılmasını öneren GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, yapılan analiz sonucunda verilen gübreleme tavsiyelerine uyulması ve gübre tedariklerinin toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerektiğini ifade etti. Programın sonunda ayçiçeği tarlası saha incelemesi sırasında ziraat mühendisleri tarafından üreticilerin ve misafirlerin soruları da yanıtlandı.

Öte yandan, Hasat Günü etkinliğine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanvekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ile bölgedeki kooperatif yetkilileri, ziraat mühendisleri ve önder ayçiçeği üreticilerinden oluşan tarım paydaşlar da katıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Isparta'da
Bayram öncesi çifte indirim yolda...
Isparta Güven Motor'da akü, şarj cihazı, ikinci el elektrikli bisiklet
Royal Restaurant'tan şok kampanya! Nefis çorba ve menüler burada!
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!
İhtiyacınız olan tüm mutfak ekipmanları Gördünmü AVM'DE
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!
BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacak
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi
Isparta Belediyesi Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı
Isparta'da mahallelerde bayram temizliği 2019
Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararıIsparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacakÖdemeler bayram öncesi hesaplara yatacak05 Ağustos 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...04 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındıBakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı03 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdiBaşkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi05 Ağustos 2019
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldiYüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi02 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesiIsparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi05 Ağustos 2019
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...05 Ağustos 2019
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 201902 Ağustos 2019