'Bilim Seyyahları Projesi 4' başladı

TÜBİTAK'ın desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Bilim Seyyahları Projesi 4" öğrencilerle buluştu.

'Bilim Seyyahları Projesi 4' başladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - TÜBİTAK'ın desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Bilim Seyyahları Projesi 4" başladı.

Okul bahçesinde düzenlenen proje kapsamında, fizik, kimya, biyoloji, matematik, arkeoloji, mimarlık, teknoloji, robotik, mucitler, canlandırma, film, astronomi, uçak ve çiftçilik atölyeleri öğrencilerle buluştu.

Kartal AİHL ve çevredeki okullardan gelen öğrenciler stantları gezerek deney ve çalışmalara ilişkin bilgi edindi. Öğrenciler ayrıca matematik atölyesince okulun bahçesine yerleştirilen büyük boyuttaki bowling ve satranç gibi oyunları oynayarak eğlendi.

Etkinlikte, sahne deneyleri ekibince de çeşitli bilimsel deneyler izleyicilere gösterildi.

Okul Müdürü Mithat Tekçam, açılışta yaptığı konuşmada, fen bilimlerden yabancı dile, sosyal bilimlerden mesleki alana, sanattan spora kadar farklı alanlarda bilgi yolculuğuna devam eden Kartal AİHL'nin Türkiye'ye öncü, dünyaya örnek bir eğitim kurumu olma vizyonuyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Tekçam, 2015 yılında TÜBİTAK 4007 desteğiyle ilki gerçekleştirilen bilim seyyahları projesini, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimlere dair eğitim kurumlarında aldıkları teorik bilgileri anlamlandırabilmeleri, bu bilgileri gündelik yaşamla ilişkilendirebilmeleri, yeni nesillerin kadim medeniyetin bilgi dağarcığından haberdar olabilmeleri için hayata geçirdiklerini anlattı.

Projenin 2016-2017 yıllarında genişleyerek ilk defa yurt dışına açıldığını belirten Tekçam, TİKA'nın desteğiyle Afrika ülkelerinde başlayan yurt dışı serüveninin Tunus, Uganda, Gana ve Tanzanya’ya ulaşarak oradaki ortaöğretim öğrencileriyle bilim ve eğitim iş birlikleri yapılmasıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Başkanlığının desteği sayesinde de Balkanlara ulaştıklarını aktaran Tekçam, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan'daki şehir meydanlarında, kardeş okulların iş birliği ile bilim seyyahlarını düzenlediklerini kaydetti.

Tekçam, İstanbul'daki etkinlik için de öğrencilerin yaz süreci boyunca okulun laboratuvar ve atölyelerinde hazırlandıklarını anlattı.

"Çalışmalarını dünyaya gösteriyor olmaları gurur verici"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Kartal AİHL'nin rol model alınan bir okul olduğunu söyledi.

Kartal AİHL'nin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Çal, bu başarıyı ortaya koyan öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Projede inovatif, orijinal, farklı, geleceğe ümitle bakmayı sağlayacak projeleri olduğunu belirten Çal, "Sosyal sorumluluk projesi açısından bu çalışmalarını hem tüm Türkiye'ye hem de tüm dünyaya gösteriyor olmaları ayrıca gurur verici." dedi.

Kamber Çal, lisenin modelini, sistematiğini, başarılarını ve çalışmalarını tüm Türkiye’de anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Projemi duyurarak bilim literatürüne katkı sağlamak istiyorum"

Bitki özütlerini kullanarak karaciğer kanseri tedavisinde uygulanması hedefiyle proje geliştiren 11. sınıf öğrencisi Fatma Betül Kabataş, AA muhabirine projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projenin amacı, günümüzde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavisi yöntemlerinin yanı sıra alternatif tıbbı biraz daha öne çıkarmaktı. Özellikle son 10 yılda alternatif tıp hakkında çok fazla gelişmeler yaşanıyor. 'Bitkilerin özütleri alınarak, bu özütler hücrelere uygulanıp kansere bir ilaç olabilir mi?' şeklinde araştırmalar yapılıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de yaygın olmasından ötürü biz de karaciğer kanserine odaklandık. Projemizde de zencefil ve zerdeçal bitki özütlerini doğal yollar ve yardımcı maddeleriyle beraber elde ettik. Bu maddeleri kemoterapi gibi hücrelere uyguladığımızda hücrelerdeki oksidatif stresi arttırdığı ve bu şekilde de hücrelerin ölümüne yol açtığını gözlemledik. Gözlemlerimizi yaparken de farklı çeşitteki araçlardan görev aldık."

Projesinin sunumunu gerçekleştirmek üzere Hematoloji ve Onkoloji Kongresi'ne kabul edildiğini aktaran Kabataş, "3 gün boyunca poster sunumu yapacağım. Orada hem projemi duyurarak insanlara ve bilim literatürüne katkı sağlamak hem de gelecekte bu projeyi geliştirebileceğim bir platform oluşturmak istiyorum. Gelecekte de moleküler biyoloji ve genetik alanında ilerleyip bu alan hakkında çalışmalar yapmak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam, İlçe Kaymakamı Abdullah Demir ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.

Daha sonra atölyeleri gezen protokol üyeleri öğrencilerin projelerini dinledi.

Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Seniha Begüm Şentop, il milli eğitim müdürü yardımcıları, bazı ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

"Bilim Seyyahları Projesi 4" cumartesi günü sona erecek.

Muhabir: Elif Küçük

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