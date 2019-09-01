ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Beydağı Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca Belediyesince 2 bin 500 rakımlı Beydağı yaylasında gerçekleştirilen şenlikte tek kurşun atış ve off-road yarışlarının yanı sıran eşek üzerinde "Yörük futbolu" maçı ilgiyle izlendi.

Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan arazi araçları, eşekten düşen oyuncular ile atış yarışmasında katılımcıların birbirleriyle kıyasıya mücadelesi dikkati çekti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada, şenliklerin amacının insanları bir araya getirmek, kültürlerini unutmamalarını sağlamak ve bu kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasını katkı sunmak olduğunu söyledi.



Bu bağlamda tarım ve seracılık festivali başta olmak üzere değişik mahallelerde şenlikler düzenlediklerini anlatan Köleoğlu, "Bu şenliklerde gördük ki halkımız bu işe sahip çıkıyor. Biz de bu kültürlerin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması adına bu şenlikleri destekleyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şenlikte yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupalar ile çeşitli hediyeler verildi.