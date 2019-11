.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

TUNCELİ - Tunceli'de yaşayan güzellik uzmanı Emel Sezgin ve ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, park, bahçe ve okul duvarlarına çizdikleri resimlerle renk katıyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Emel Sezgin ve Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü mezunu olan 42 yaşındaki Sinan Sağol, duvarları çeşitli motif ve resimlerle donatarak bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

İlkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duyan ve aldıkları eğitimlerle resim yeteneğini geliştiren Sezgin ve Sağol, işlerinden arta kalan zamanlarında kötü görüntü oluşturan boş duvarları renklendiriyor. Büyük emek vererek yaptıkları duvar resimleriyle görenlerin beğenisini toplayan Sezgin ve Sağol, son olarak Ovacık ilçesinin Kandolar Mahallesi'ndeki bir güvenlik duvarına resim yaptı.

Davet üzerine geldikleri Ovacık ilçesini renklendiriyorlar

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün daveti üzerine ilçeye gelen Sezgin ve Sağol, Munzur Dağlarını, tarlada buğday biçen köy kadınını, yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evlerini ve eşekle yük taşıyan yaşlı bir dede ve nineyi 50 metrelik duvar üzerine resmetti.

Emel Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak grafiti çalışmaları yaptığını dile getirdi. Duvarları tuval olarak kullandığını belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşıyordum ve 4 yıl önce Tunceli'ye yerleştim. Çocuk yaşlarda resim yapmaya ilgim vardı ve yıllar geçtikçe de resim yapma üzerine eğitimler almaya başladım. Aynı zamanda İstanbul'da bazı ressamlarla çalıştım. Belediyeler, hastaneler, doğumhaneler bizleri çağırıp iş veriyor. Onun dışında başka şehirlere gidip oradaki kreş ve okulları boyuyoruz."

"Boş zamanlarımı resim üzerine değerlendiriyorum"

Sinan Sağol da Manisa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Tunceli'ye döndüğünü anlattı. Heykel ve resim üzerine uzun yıllar eğitim aldığını ifade eden Sağol, şunları söyledi:

"İki yıldır Tunceli'de yaşıyorum. Burada duvar resimlerini çizen kişilerin olmayışını bir eksiklik olarak görünce sanatsal olarak bu tür çalışmalara başladım. Benim resim aşkım doğa ve hayvan sevgisiyle başladı. Çocukluk yıllarımda bolca doğa ve hayvan resimleri çizerdim. Bizler toplumsal projelerde gönüllü olarak yer alıyoruz. İnşaat işleri olunca da bu durumu ücrete çeviriyoruz ve verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Kendim inşaat sektörüyle uğraşıyorum ve boş zamanlarımı genellikle resim üzerine değerlendiriyorum."

Muhabir: Sidar Can Eren