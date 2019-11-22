'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddialarına ilişkin "Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" dedi.

'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?'
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Isparta Düğün Salonları
İzmir - AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan partililere seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, efelerin efesi, istiklalin mimarı İzmir'de bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy veren, gönül veren İzmirlilere teşekkür etti.

Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaklaşık yüzde 39'luk oy almalarını sağlayan partililere de teşekkür ederek, "İzmir'e büyükşehir belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

"Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı"
Erdoğan, AK Parti'yi günlük siyaset ve geçmişin kalıplarıyla yargılamaya çalışanların yanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar.

Bizim gözümüzde tüm makamlar geçicidir, fanidir, milletin kendisine hizmet vermek için verdiği emanetten ibarettir. Bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler. Yalan... İşte parlamentoda Grup Başkanvekili Özlem kardeşimize neler yaptıklarını izlediniz değil mi? İfadeye bak 'Ulan şu kadını susturun.' Şimdi ben buradan sesleniyorum, CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime sesleniyorum, 'şu kadını susturun' diye ifade kullanılır mı? Bunu kullanana ben ne dedim... Bunlar edepsiz, ahlaksız bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz ahlaksız bunlar. Bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne yapmalı? Kadın hizmetkar olmalı, bahçıvan olmalı, tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın. Ama karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu, bir hukukçuyu hazmedemiyorlar. Mühendis, doktor arkadaşlarımız var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de inşallah AK Parti'nin hanımları kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

"Terör koridorunu yapamadılar"
Türkiye olarak terörün inine girdiklerini, teröristlerin kaçacak yer aradığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ne oldu, Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere, Barış Pınar Harekatı ile haddini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi, Bay Kemal dedi ki 'Bizim Suriye'de ne işimiz var'. Bay Kemal, bizim Suriye'de işimiz var da veya yok da senin oralarda ne işin var. Esed'e adamlarını niye gönderdin, niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteğiyle orada değil mi. Onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a neden yürüyorsun. Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."

Bir CHP'li ile görüşme iddiası
"Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." diye konuştu.

"Kadınlarımıza yönelik bu provokasyonlara asla göz yummayacağız"
Erdoğan, "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı "Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek." dedi.
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