Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor

- Akdeniz ülkeleri arasında en büyük yuvalama alanları arasında yer alan Antalya Belek'te bu yıl bin 700 yuvadan çıkacak 70 bin caretta carettanın denizle buluşacağı tahmin ediliyor - EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: - "Denizle buluşan her yavru yaşamı

Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların Akdeniz ülkeleri arasındaki en büyük yuvalama alanlarından Antalya Belek'te bu yıl bin 700 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında Belek Turizm Merkezinde bu yıl 150 gönüllü, carettalar için gece gündüz nöbet tutuyor.

Ekip, Belek ve Boğazkent sahillerinde yumurtlama sahalarını koruyor, yuvaları izliyor.

Ekiplerin gözetiminde ergenlik dönemine ulaşan deniz kaplumbağalarının mayıstan itibaren bıraktığı yumurtalardaki yavrular, denizle buluşmaya başladı.

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl toplamda bin 700 yuva oluştuğunu söyledi.

Havaların bu yıl biraz soğuk gitmesi nedeniyle yavru çıkışlarının 15 gün sarktığına işaret eden Canbolat, "Normalde Temmuz'un 10'undan itibaren yavrular çıkmaya başlıyordu. Bu yıl Temmuz'un 25'ini buldu. Eylül sonuna kadar da bu çıkışlar devam edecek. Belek'te 70 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Denizle buluşan her yavru yaşamıyor. Yaklaşık bin yavrudan ya bir ya da ikisi hayatta kalıyor. Bu rakam bile deniz kaplumbağalarının neslini kurtarmaya yetiyor." diye konuştu.

Belek'teki yuva ve yavru sayısının geçen yıla oranla bir miktar düştüğüne dikkati çeken Canbolat, bunun çok üzerinde durulması gereken bir düşüş olmadığını, istikrarlı şekilde düşmemesinin önemli olduğunu ifade etti.

- "Arkadaşları tatil yaparken, onlar carettalar için çaba gösteriyor"

Carettalar için çadır kenti andıran bir yaşam merkezi kurduklarına işaret eden Canbolat, şöyle konuştu:

"1998'de 400 yuva bulunan Belek Turizm Merkezi'nde yapılan çalışmalar ve iklim değişiklikleri dolayısıyla yuva sayısı ortalama 2 bine yükseldi. Bu rakamlara ulaşmak için büyük çabalar gösterdik. Yıllarca uykusuz kaldık. Mayıstan eylül sonuna kadar gönüllüler çadırlarda ve prefabriklerde konaklıyor. Arkadaşları tatil yaparken, onlar carettalar için çaba gösteriyor. Tatilde kazanacaklarından daha büyük deneyimler elde ediyor. Carettaların yaşam alanlarına saygı duyulması gerekiyor. Yuvalama alanlarına traktörle, ATV ve off-road araçlarıyla girilmemeli. Geçenlerde bir traktör vakası yaşadık. Özellikle Beleklilerden bu konuda duyarlılık bekliyorum. İnsanlar bu konuda bilinçleniyor."

Kaplumbağaları, doğayı korumanın sadece gönüllülerin, akademisyenlerin işi olmadığını belirten Canbolat, doğaya herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.


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