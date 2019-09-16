Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı ANTALYA - Antalya'da büyükşehir belediyesine ait olduğu iddia edilen kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) yeşil alanda, peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerinin kullandığı 07 FTF 09 plakalı kamyonet