ANTALYA - Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan büyükşehir belediyeleri, Antalya'da düzenlenen proje kapsamında bir araya gelerek, "Deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu" projesi devam ediyor.

Proje, kentin deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması, turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal mirasın korunması gibi önlemlerin belirlenmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda, "Deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü" imzalanması için Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan belediyeler Antalya'da bir araya gelecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 4 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda, Balıkesir, Adana, Aydın, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden de temsilciler yer alacak.