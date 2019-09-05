Beko'nun güneş ışığını simule eden buzdolabı IFA'da tanıtıldı

Beko'nun IFA 2019'da tanıttığı HarvestFresh teknolojisi, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor - Arçelik Türkiye

Beko'nun güneş ışığını simule eden buzdolabı IFA'da tanıtıldı
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Isparta Düğün Salonları

BERLİN - Dünyanın önde gelen ev teknolojileri üreticilerinden Beko, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019'da, sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan inovatif teknolojisi HarvestFresh'i dünyaya ilk kez tanıttı.

Beko, IFA 2019'da, sağlıklı yaşama yardımcı ürün ve teknolojilerini sergiliyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, fuarda yaptığı açıklamada, Beko'nun 140'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni olarak Hindistan, Pakistan ve Bangladeş pazarlarına da açıldıklarını söyledi.

Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'den çıkıp dünyaya yayılan Beko markamızın bu başarısının ardında her ülke tüketicisinin ihtiyaç, alışkanlık ve yaşam tarzlarına uygun, hayatı kolaylaştıran teknolojiler geliştirmesi yer alıyor. Türkiye'de de bin 300'e yakın Beko mağazamız ile güçlü bir bayi ağına sahibiz. Önümüzdeki dönemde Beko bayi sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız 100 Kadın Bayi projemizle kadın bayi ekosistemimizi de genişletiyoruz. 6 ay içinde 600'ü aşkın kadın girişimci bayilik için başvurdu, bugüne kadar 14 bayiyi açtık. Beko, hem Türkiye hem de dünyada büyümeye devam ediyor."


- "Sağlıklı ürünler pazarı 4,2 trilyon dolar"


Can Dinçer, sağlıklı ürünler pazarının 4,2 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu aktararak, "FC Barcelona, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş Futbol Takımı ile yürüttüğümüz iş birlikleri ile sporu destekliyoruz. Beko teknolojileriyle sağlıklı beslenmeye yardımcı olurken, zamandan kazandıran çözümleriyle tüketicilerinin sevdiklerine ve kendilerine daha fazla zaman ayırmasına da destek oluyor." dedi.


- "Yenilikçi teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge'ye sürekli yatırım yapıyoruz"


Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk de Beko'nun yenilikçi ve akıllı teknolojilerini tüketici iç görüleri ve yeni trendler ışığında şekillendirdiğini ifade ederek, Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlar neticesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlardan teşvik aldıklarını söyledi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Yenilikçi teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge'ye sürekli yatırım yapıyor, ulusal ve uluslararası teşviklerden de faydalanıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 programından 34 milyon TL fon almaya hak kazandık. TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en fazla başvuru yapan özel şirket konumundayız. 30 yıla yaklaşan köklü Ar-Ge'miz, bugün dünya çapında tüketicilerin hayatında olumlu fark yaratan teknolojiler geliştiriyor.

İnovatif bir aydınlatma teknolojisi olan HarvestFresh de tüketicilerimizin yiyeceklerini daha uzun süre taze saklama ihtiyacından doğdu. HarvestFresh teknolojisi, sebze ve meyvelerin tazeliğini ve içerdiği vitaminleri toplandığı ilk günkü gibi saklıyor. Bu yenilikçi teknoloji, tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine yardımcı olurken, alışveriş sıklığını azaltarak zamandan tasarruf etmelerine de yardımcı oluyor. Beko'nun sağlıklı yaşamı destekleyen ve hayatı kolaylaştıran pek çok teknolojisi bulunuyor. Combi Steam teknolojisi buharla yiyecekleri sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlıyor. Otomatik deterjan ayarı yapan Autodose teknolojisine sahip bulaşık makinelerimiz deterjan tasarrufu sağlarken, bir aya kadar deterjan yükleme ihtiyacını ortadan kaldırması ve otomatik deterjan siparişi seçenekleri ile hayatı kolaylaştırıyor."


- Güneş ışığı simülasyonu buzdolabının içinde


Beko, IFA'da, ilk kez HarvestFresh buzdolabı teknolojisini tanıttı.

Beko HarvestFresh teknolojisi, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor. Buzdolaplarının sebzelik bölmesine yerleştirilen inovatif aydınlatma teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerleri korunuyor.

HarvestFresh teknolojisine sahip buzdolapları, 2020 yılında pazara sunulacak.


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