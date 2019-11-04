BEE'O Up'tan propolisli 3 yeni ürün

İSTANBUL - Beslenmeye doğal yollarla katkıda bulunan BEE'O Up, propolis içeren 3 yeni ürünüyle dikkati çekiyor.BEE'O Arı Ürünleri'nden yapılan açıklamaya göre, "BEE'O Up Propolis Arı Sütü Polen Tablet", "BEE'O Up Propol

BEE'O Up'tan propolisli 3 yeni ürün
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Beslenmeye doğal yollarla katkıda bulunan BEE'O Up, propolis içeren 3 yeni ürünüyle dikkati çekiyor.

BEE'O Arı Ürünleri'nden yapılan açıklamaya göre, "BEE'O Up Propolis Arı Sütü Polen Tablet", "BEE'O Up Propolisli Sprey" ve "BEE'O Up Propolisli Sprey" eczanelerde tüketiciyle buluştu.

BEE'O UP, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirdiği, TÜBİTAK inovasyon ödüllü ve patentli özütleme yöntemi ile propolisin içerisindeki değerli fenolik ve flavonoid bileşenleri maksimum düzeyde koruyor.


- BEE'O Up Propolis Arı Sütü Polen Tablet


BEE’O Up, Anadolu kovanlarında yerli ürettiği, propolis, arı sütü ve poleni tek bir tablette buluşturdu. Propolis, arı sütü ve poleni bir arada ve pratik bir şekilde tüketmek isteyenlere özel olarak geliştirilen BEE’O Up Propolis Arı Sütü Polen Tablet, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermediği gibi keçiboynuzu ile tatlandırılarak doğallığına lezzet de katıyor.


- BEE'O Up Propolisli Sprey


BEE’O UP Propolisli Sprey, Türkiye’nin ilk ve tek sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilmiş inovasyon ödüllü yerli propolisini içeriyor.

Anadolu coğrafyasının değerli endemik bitkilerinden elde edilen ve yüksek biyolojik aktiviteye sahip Anadolu propolisi içeren ürün, ham bal ve mentolün de etkisiyle ferahlatıcı, boğaz kuruluğunu giderici ve ağız içi kokusunu engelleyici etkiye sahip.

Katkı, koruyucu içermeyen doğal formülü hem çocuklar hem de yetişkinler rahatlıkla kullanabiliyor.

Mevsim geçişlerinde doğal ürünlere ihtiyaç artıyor ve doğal gıdalarla sağlıklı beslenme, iklim değişimlerine vücudun adapte olmasını kolaylaştırıyor. Ham bal ve propolis ile formülü edilmiş ürün, beslenmeye sağladığı katkılar ile mevsim geçişlerinde de herkesin en önemli desteği olmaya devam edecek.


- BEE'O Up Propolisli Şurup


Propolisi çocukların severek tüketebileceği lezzetlerle birleştiren BEE'O, portakal suyu ve ham bal ile tatlandırılan Propolisli Şurup'u eczaneler aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor.

İlave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen BEE'O UP Propolisli Şurup, pratik kullanımıyla kolayca tüketilirken, içeriğindeki propolis, çocukların günlük fenolik ve flavonoid ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Propolisli Şurup, çocukların propolisi severek tüketmesi için annelere doğal bir çözüm sunuyor. Portakal suyunda doğal olarak bulunan C vitamini, propolisin vücutta emilimini artırıyor. Böylece portakal suyunun ham balın ve propolisin besleyiciliği bu tamamen doğal şurupta buluşuyor.

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