İSTANBUL - BEE’O UP Propolis Arı Sütü Polen Emme Tablet, BEE’O UP Propolisli Şurup, BEE’O UP Propolis Arı Sütü Ham Bal (çocuk) ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olmayı vadediyor.

BEE’O UP firmasından yapılan açıklamaya göre, arıların bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladığı fenolik, flavonoid maddelerden oluşan doğal bir arı ürünü olan Propolis, çocuklar için besleyici ürünlerde kullanılıyor.

Marka, Propolis'li ürünleri olan arı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Tüketici ile eczane kanalında buluşan üç katma değerli ürün BEE’O UP Propolis Arı Sütü Polen Emme Tablet, BEE’O UP Propolisli Şurup, BEE’O UP Propolis Arı Sütü Ham Bal (çocuk), çocuklarını düşünen ebeveynlere doğal ve besleyici alternatifler sunuyor.