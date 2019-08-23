İSTANBUL - Bee’o Propolis; damla, sprey, şurup, tablet formlarının yanı sıra propolisi keyifle tüketmek için ham balla lezzetlendirilen çerezli karışım ürünleriyle beslenmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.



Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin, damla, sprey, şurup, tablet formlarının yanı sıra propolisin keyifle tüketilmesi için ham balla lezzetlendirilen çerezli karışım ürünleriyle beslenmeye katkı sağlıyor. Bu çerezli karışımlar içerisinde, kakao-fındıklı, keçiboynuzlu, antep fıstıklı, yer fıstıklı ürünler yer alıyor.

Bu ürünlerden biri olan Bee’o Keçiboynuzu-Ham Bal-Propolis karışımı, bu üç değerli ürünün bir kavanozda buluştuğu doğal bir lezzet olarak öne çıkıyor. Bee’o Keçiboynuzu-Ham Bal-Propolis karışımı rafine şeker, katkı koruyucu boyar madde içermezken, tatlandırıcı olarak bal içiriyor. Bee’o Keçiboynuzu Ham Bal Propolis ayrıca içeriğindeki lif, vitamin ve minerallerle beslenmeye katkı sağlamanın yanı sıra, doğal yollarla tatlı ihtiyacını karşılamak için de alternatif bir çözüm sunuyor.







- Doğal vitamin ve mineral desteği: Bee’o Polen







Diğer yandan, Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi Bee’o, propolis, arı sütü ve ham balın yanı sıra polen ile hem çocukların hem de yetişkinlerin beslenmesine değer katıyor.



Açıklamaya göre, bitkilerin üreme hücreleri olan polen, arılar tarafından yavru beslenmesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılıyor. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle değerli bir besin maddesi olan polenin bileşiminde; B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri ile folik asit, biotin, ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller, düzenli tüketimde günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.