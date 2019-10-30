İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, bebek arabaları için "Tanıyan Teknoloji" projesini geliştirdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6. sınıf öğrencileri Damla Ece Boynukısa ve Bilgay Toktaş tarafından geliştirilen projeyle bebek arabasına yerleştirilen düzenek, arabanın ebeveynlerinden izinsiz hareket ettirilmesi durumunda uyarı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boynukısa ve Toktaş, bu sistemin özellikle alışveriş merkezleri ve park gibi alanlarda faydalı olabileceğini belirtti.

- Bebek yerinden kaldırıldığında farklı sistem devreye giriyor

Boynukısa, şu bilgileri paylaştı:

"Proje için öncelikle ebeveynin telefonuna bir program yazılımı yükleniyor. Bu sayede ebeveyn telefonundan bebek arabasının güvenli ve kilit sistemlerini aktifleştirecek ve güvenli sürüş sağlayacak. Bebek arabasının içinde kurulu düzeneğin anne-babalarla internet üzerinden haberleşmesi üzerine geliştirilen sistem, hırsızların bebek arabasını hareket ettirmek istemesiyle devreye giriyor. Kilitli olduğu için bebek arabası hareket etmesi engellenirken sistemin entegre olduğu cep telefonuyla da ebeveynler uyarılıyor. Hırsızın bebeği kucaklayıp kaçırması durumunda ise başka sistem çalışıyor. Bebek yerinden kaldırıldığında pusetin altına yerleştirilen ağırlık sensörü farkı tespit ediyor, buzzer (ses çıkaran cihaz) ötüyor ve yine cep telefonu üzerinden aileyi haberdar ediyor. Hırsızların arabayı kaldırıp götürmesi durumunda ise 'Bebeğim nerede?' uygulamasıyla arabanın olduğu nokta tespit ediliyor."

- "Arabayı kullanacak kişilerin listesi de belirleniyor"

Projenin ailelere, bebekleriyle birlikte güvenli bir yolculuk sunmayı amaçladığını kaydeden Toktaş da şunları aktardı:

"Sistemde arabayı kullanacak kişilerin listesi de belirleniyor. Bebeğin çok yakını da olsa liste dışından biri arabayı hareket ettirmek istese bile kilit sistemi aktif olduğundan araba hareket etmeyecektir. Projemiz sayesinde bebek arabalarında güvenlik açığı en aza indirgenmiş olacak."

