Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi Antalya'da bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık hakkında "Yakın akrabayı canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi - Sanık hakkında müebbet hapis istendi