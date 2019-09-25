KAHRAMANMARAŞ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in, vefat eden annesi Gülüzar Akben'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Gülüzar Akben (94) için merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de tören düzenlendi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Akben'in cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BDDK Başkanı Akben, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Binevler Taziyevi'nde taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, BDDK üyeleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, belediye başkanları, kamu ve özel sektör bankalarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







