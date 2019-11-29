Bayrampaşa kentsel dönüşüm planı iade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Bayrampaşa Sağmalcılar'daki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili planı, tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na iade etti.

Bayrampaşa kentsel dönüşüm planı iade edildi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kasım ayı meclis toplantısında, Bayrampaşa Sağmalcılar'daki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ele alındı.

Meclis'e bilgi veren Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı Oktay Birinci, 2012 yılında Şehir Plancıları Odası'nın başvurusu üzerine açılan dava ile mahkemenin planı iptal ettiğini hatırlattı.

İptal kararı üzerine yeni plan hazırlandığını aktaran Birinci, 2015'te CHP'li meclis üyeleri ve Şehir Plancıları Odası'nın yeniden mahkeme yoluna gittiğini anlattı.

Mahkemenin bir kez daha planları iptal ettiğini hatırlatan Birinci, şunları kaydetti:

"İptal üzerine ilgili müdürlük de mahkemenin kararları doğrultusunda planlarını revize etmiştir ve 2017 yılında bir plan daha yapmış ve Meclis'e sunmuş, Meclisimiz de bunu kabul etmiştir. 2017 yılındaki plan tekrar 4. İdare Mahkemesi tarafından Şehir Plancıları Odası'nın başvurmasına karşın 'Bu noktada yaptığınız teknik hatalar giderilmiştir. Bu daha sonraki adalarda, aşamalarda bu hatalar da telafi edilecektir.' diyerek davanın reddine karar vermiştir. Şehir Plancıları Odası, 4. İdare Mahkemesinin 'Burada bir fiili durum vardır. Bundan sonra yapılacak plan iptalleri kamuyu geri dönülemez zarara uğratacaktır.' demesine rağmen bu planı istinafa götürmüştür. Bu da 2019 yılı içinde oluyor. İstinaf da kararı bozmuş ve planın iptaline karar vermiştir."

Oktay Birinci, aynı planın yeşil alanları azaltılarak yeniden önlerine getirildiğini belirterek, komisyon ve grup olarak mahkemenin verdiği gerekçeler doğrultusunda yeni plan hazırlanmasını talep ettiklerini söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, planın, mahkeme kararları doğrultusunda ilgili daire başkanlığı ve müdürlüğe gönderilmesinde kendilerince bir sakınca bulunmadığını ifade ederek, tekrar değerlendirilmesini istedi.

"Mahkemeye giden şahıs Kentsel İyileştirme Daire Başkanı"

Konuyu ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Bayrampaşa'daki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konutların tamamlanıp satışların yapılmaya başladığını belirterek, şunları aktardı:

"O dönem ısrarla mahkemeye giden şahıs, İBB'nin yeni Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı. Şimdi mahkemeye taşıdığı planı getiriyor onaylamamızı istiyor. Biz AK Parti Grubu olarak bu hukuki sorunları çözeceğiz, düzelteceğiz. Bayrampaşa halkı çok iyi bilsin ki, bu plan düzenlendikten sonra İBB Başkanı gidecek orada kentsel dönüşüm töreni yapacak. İptal ettirdikleri planın törenini yapacak. Oranın planını AK Parti çözecek ve AK Parti olarak o kentsel dönüşümü yaptırmaya devam edeceğiz."

Özür tartışması

Kentsel Yenileme Komisyonu Üyesi Sabahattin Öztürk, geçmiş dönemdeki hataları tekrarlamak değil, tam tersine ileri ki süreçler içerisinde İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek için dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı Birinci, geçmiş dönemdeki mahkeme süreçlerine atıfta bulunarak, Öztürk'ün sözlerini pişmanlık ve özür olarak kabul ettiklerini söyledi.

Birinci, "Mahkemeye giden o dönem ki Şehir Plancıları Odası Başkanı şimdiki Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı bu planın yanlış olduğunu söylüyorsa bize doğru planı göndersin. Dava edip mahkemede iptal ettirdiği planı tekrar bize getirip geçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Yüksel'in sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Kamu menfaatini güden konularda eğer özürle bu işleri halledebiliyorsak bu farklı bir düşünce. Bunu siyasi bir polemiğe ve özre taşıyarak çözemeyiz. İmar planları 4 kez gitti-geldi. Her seferinde olumlu değişimler yapıldı. Plansız yere konut yapıp sattığınız için oluşan fiili durumu çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Gündem maddesi tekrar değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğüne gönderildi.

Mücahit Türetken

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