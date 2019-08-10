OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Kurban Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edildi, dualar okunup şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.



Osmaniye Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun şehitler için dua etmesinin ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.



Törene Vali Coşkun'un yanı sıra şehit yakınları, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan özel harekat Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza Karacatilki, oğlu şehit olduğu günden bugüne hiç bir bayramın bayram gibi olmadığını söyledi. "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" diyen Karacatilki, "Ne kadar üzülsem de oğlum bu vatan için şehit oldu. Onunla her zaman gurur duyuyorum. Allah bizden çok sevmiş aldı yanına. Vatan sağ olsun." diye konuştu.