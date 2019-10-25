KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, sahip çıkacağız. O zaman Allah'ın izniyle birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, yardımlaşmamız pekişir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ünal, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirilen "Gelecekte Bende Varım" etkinliğinde şiir ve resim yarışması ile futbol turnuvasında dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Ünal ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerini verdi.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Gelecekte Bende Varım" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardımlaşmadan yana olan bireyler yetiştirilmesinin önemini anlatan Ünal, İslam dininin de iyiliği emrettiğine işaret etti.

Ünal, sağlıklı bir toplum için suçtan önce suçun önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suçta önce suçu önleyici tedbirler almak lazım. Mümkün olduğu kadar şehirlerimizin suç değil çocuklarımız için kültür, sanat, spor üretmesi gerekiyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın her mahallede bilgi evlerinde, millet kıraathanelerinde, gençlik merkezlerinde, mahallelerde açtığımız spor komplekslerinde arkadaşlık kurmalarını, spor yapmalarını, kütüphanelerde zihinlerini aydınlatmalarını, topluma ve kendilerine faydalı birey olmalarını sağlamak bizim amacımız." diye konuştu.

ABD'de yükselen suç oranlarına dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her gün haberlerde görüyorsunuz, silahı alan birisi gidiyor bir okula onlarca suçsuz öğrenciyi katlediyor. Geçen hafta yine Amerika'da bir okula silahlı saldırı düzenlenecekti, bir basketbol koçu bunu engelledi. Bu, neyi gösteriyor, bireyin ruh sağlığı bozulduğu zaman birey artık bir suç makinesine dönüşüyor. Anne ve babalar, psikopatolojiyi arttıran şey nedir biliyor musunuz? Amerika'da yapılan araştırmalar, psikopatolojinin artmasında 3 temel sebep bulmuşlar. Birincisi anne ve babaların artık çocuklarıyla değerlerini paylaşamıyor ve aktaramıyor olmaları. Artık çocukların değerlerini ellerindeki tablet bilgisayarlar, internet, sosyal medya ve popüler kültür belirliyor. Oysa sevgi, güven, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, merhamet gibi duygular ebeveynden alınmamışsa geçmiş olsun. İkincisi artık dünyada düzen fikri kaybolmaya başladı. Üçüncüsü inançların sosyal müeyyide oluşturmamaya başlaması. O yüzden biz ne yapacağız, aileye, düzen fikrine ve inancımıza sahip çıkacağız. Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, sahip çıkacağız. O zaman Allah'ın izniyle birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, yardımlaşmamız pekişir."