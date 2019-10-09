Batılı turistlerin İstanbul'a ilgisi artıyor

İstanbul 15 milyon turist hedefine her geçen ay daha da yaklaşırken, bunda Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısı etkili oldu.

Batılı turistlerin İstanbul'a ilgisi artıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul, 2019 yılında 15 milyon turist hedefine her geçen ay daha da yaklaşırken, bunu yakalamada Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısı etkili oldu. Bu yılın ağustos ayı itibarıyla 10 milyon turisti ağırlayan kentte, geçen yılın 8 aylık dönemine göre ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2018'in 8 ayında kente gelen turist sayısı 8 milyon 874 bin 584 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 9 milyon 983 bin 647 ile istatistiklere yansıdı.

Bu rakamlar İstanbul için bu yıl hedeflenen 15 milyon turist hedefine yaklaşıldığını ortaya koyarken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısında geçen yıla oranla yaşanan artış dikkati çekiyor.

Batıdan gelen turistlerde Almanya önceki yıllardaki ağırlığını korurken, geçen yılla kıyaslandığında 8 ayda Alman turist sayısında yüzde 6,4'lük artış gözlemlendi. İstanbul'a gelen ziyaretçilerin milliyetleri dikkate alındığında Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 46,6, Litvanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 45,5, Portekiz'den gelenlerin sayısı yüzde 41,5 arttı.

İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarında yüzde 27,6, Danimarka vatandaşlarında yüzde 33,7, İtalya vatandaşlarında yüzde 31, İspanya vatandaşlarında yüzde 28'lik yükselme görüldü.

Balkan ve Baltık ülkelerinden gelenlerde ciddi artış

İstanbul'a gelen turist sayılarındaki artışta Balkan ve Baltık ülkelerinin rolü dikkati çekti. Bu kapsamda Balkan ülkelerinden Arnavutluk 4,6, Bosna Hersek 15,5, Bulgaristan 18,6, Hırvatistan yüzde 30, Kuzey Makedonya yüzde 8,9, Romanya yüzde 12,2, Slovenya yüzde 15,1 ve Yunanistan yüzde yüzde 21,1 gibi artan oranlarda daha fazla turisti İstanbul'a yolladı.

Baltık ülkeleri Litvanya yüzde 45,5, Estonya yüzde 13,2, Letonya yüzde 10,6 oranında daha fazla turisti geçen yıla göre İstanbul'a göndermiş oldu.

Avrupa'da Hollanda, Sırbistan, Finlandiya ve Moldova'dan gelen turistlerin sayısında negatif yönlü bir değişim oldu.

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