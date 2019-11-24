ANKARA - Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım

