MERSİN (AA) - Mersin'in, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, görevine başladı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle Tarsus'a atanan Tiryaki, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Tiryaki, açıklamasında, Tarsus'un tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, burada görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayburt'tan da çok güzel duygularla ayrıldığını aktaran Tiryaki, "Şimdi de hepimiz birlik ve beraberlik içinde Tarsus'un huzuru için çalışacağız. Kapım sonuna kadar açık. Tarsus gibi tarihi değerleri, kültürel varlıkları bol olan bir şehirde vatandaşlara hizmet vereceğimiz için gurur duyuyorum." dedi.

Tarsus Emniyet Müdür Vekili Oğuz Şahin ve Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Duran Şen de Tiryaki'yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Evli olan Tiryaki'nin 2 çocuğu bulunuyor.



