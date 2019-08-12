MERSİN (AA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban bayramı dolayısıyla ilçede bayram ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Musalı, Arslanköy, Doruklu ve Dalakderesi mahallelerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramın huzur, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Yılmaz, ziyaretinde, çocuklara şeker, topaç ve bilye dağıttı.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Yılmaz, Musalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek ve Ülkücü Şehit Avukat Ahmet Boz'un mezarlarını da ziyaret ederek, kabirleri başında dua etti.



