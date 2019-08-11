MERSİN (AA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, belediyede düzenlenen bayramlaşma töreninde çalışanların bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, bayramların özel ve güzel günler olduğunu belirtti.

Büyük bir aile olduklarını ifade eden Yılmaz, "Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu duygularla birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyor, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, daha sonra belediye personeline tatlı ikram etti.





