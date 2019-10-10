Başkan Muhittin Böcek, muhtarlarla buluştu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların evlerine güvenle dönmesi için saat 22.00'den sonra toplu ulaşım araçlarının durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi için karar çıkartacaklarını belirtti. Yenimahalle

Başkan Muhittin Böcek, muhtarlarla buluştu
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların evlerine güvenle dönmesi için saat 22.00'den sonra toplu ulaşım araçlarının durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi için karar çıkartacaklarını belirtti.

Yenimahalle Kültür Merkezi'nde Kepezli muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Böcek, Kepez'de 125 kilometrelik kanalizasyon çalışmasına şubat ayında başlayacaklarını söyledi.

Böcek, bu yatırım için kullanılacak kredinin Dünya Bankası onayı sürecinin tamamlandığını belirtti.

Muhtarların her zaman kendisine ulaşabileceğini anlatan Böcek, "Bizim hızımıza yetişemeyen çalışma arkadaşlarımız olursa, değişiklik yapacağız. Bu konuda kimsenin tereddüttü olmasın. 5 yıl sizinle canla başla çalışacağız. Antalya'yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapacağız. Örneğin Antalya'daki farklı taksimetre ücreti uygulamasını kaldırıyoruz. UKOME karar aldı. 1 Ocak itibariyle taksimetre açılışı Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede tek fiyat olacak. Buna benzer kurallar getiriyoruz. Antalya halkının bize verdiği oyları helal ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Böcek, toplantıda muhtarların talebi üzerine Gazi Bulvarı'nın 883 metrelik kısmına tel örgü yapılması talimatını verdi.

Sosyal kart yardımlarının da başlayacağına dikkati çeken Böcek, "Sosyal yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılmaya devam edecek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya geldik. Önceki dönem seçim dönemiyle birlikte 18 bin 48 kişiye sosyal kart yardımı yapılmış. Ayda 2 milyon lira ödeniyordu. Göreve geldik, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için bir komisyon oluşturduk. Geçmiş dönemdeki müdür arkadaşı da komisyonun başkanı yaptım. Ekibini de kendi oluşturdu. Tek tek araştırıldı. Gerçek ihtiyaç sahipleri belirlendi. Bu rakam 2 bin 800'lere düştü." dedi.

Toplu ulaşımda şoförlerin vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili eğitim programı başlatacaklarını kaydeden Böcek, "Hatalı davrananları affetmeyeceğiz. Kadınların akşam geç saatte güvenle evlerine ulaşabilmesi için toplu ulaşım araçlarının saat 22.00'den sonra kadınların, durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME'den karar çıkartacağız." dedi.

Böcek, toplantının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret eti.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdüIsparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü03 Ekim 2019