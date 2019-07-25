MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilerle bir araya gelerek, çalışmalarını anlattı.

Gültak, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerin önemli görev üstlendiğini belirtti.

Halkın doğru zamanda doğru haber almasını sağlayan basının demokrasiye katkı sunduğunu ifade eden Gültak, gazetecilerin daha iyi koşullarda çalışması için belediyeye düşen görevi yerine getireceğini kaydetti.

Akdeniz ilçesinde çalışmaların tüm hızla devam ettiğini aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"TOKİ'den yönetici arkadaşlar geldi. Barış, Mahmudiye, Turgut Reis ve Bahçe mahalleleriyle ilgili ya belediyemizde ya da uygun görülen bir mahallede büro açacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarla TOKİ buluşuyor, görüşmeler başlıyor demek bu. Tahminen bu görüşmeler 6 ay sürebilir. Vatandaşlarla görüşüldükten sonra da bu mahallelerde 450 konutlu TOKİ çalışmasını başlatmış olacağız. Akdeniz'e hayırlı olsun. Bu saydığım mahalleler Akdeniz'in değil, şehrin kalbi. Ekim ya da kasım ayında Ataş diye bilenen 950 konut düşündüğümüz alanın 350'sini 3 partide yapacağız. Ekim ya da kasımda kazmayı vuruyoruz. Daha önce yapacağız diyorduk, şimdi tarih veriyoruz. Bu tarihlerden itibaren TOKİ hızlı bir şekilde Akdeniz'e girecek ve buraları düzenleyeceğiz."

Bu süreçte vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getiren Gültak, ilçede yaşanılabilir alanlar oluşturmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlarla görüşme halinde olacaklarını dile getiren Gültak, "Vatandaşlarımız gelip gördüklerinde orada yaşamak isteyecekler. Kimsenin evini zorla almayacağız. Bu kararı vatandaşımız verecek. TOKİ vasıtasıyla bu mahalleleri daha yaşanılabilir ve güzel alanlara çevirme niyetimiz var." diye konuştu.

Gültak, daha sonra ilçedeki yapılacak olan diğer çalışmalar hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.