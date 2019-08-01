ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esen, Tütüncü'yü ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Tütüncü, ziyarette yaptığı konuşmada, ABB'nin kuruluşu ve çalışma politikası hakkında bilgi vererek, insan kaynağını daha donanımlı hale getirmek istediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Esen de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ABB'nin Türk kültüründeki uzlaşma, imece, hoşgörü ve yardımlaşma gibi unsurların yerel düzeydeki bir örneği olduğunu belirtti.



