ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, harekat kapsamında, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde yaralanan ve tedavi edilmek üzere kentteki bir hastaneye getirilen Karpuz'a ziyarette bulundu.

Yaralı Karpuz'un sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Demirtaş, "Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'a acil şifalar diliyorum. Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ordumuz tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli tüm askerlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.