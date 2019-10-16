BURDUR - Burdur ve Isparta'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasında (BUTSO) yapılan basın açıklamasına, 21 oda, borsa, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı.

Katılımcılar adına ortak açıklamayı okuyan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, harekatın amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum olarak birlik içinde en güzel cevabı verdiklerine işaret eden Yusuf Keyik, "Cenabıhak Mehmetçik'imizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Basın açıklamasında, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları, Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Burdur Ziraat Odası, KÖY-KOOP, Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, KAMU-SEN, Memur-Sen, Hak-İş Öz-Güven-Sen Temsilcisi, Hizmet-İş, Şeker-İş, Türk Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Enerji Bir-Sen, Yol-İş 2 Nolu Şube, Burdur Emekliler Meclisi Derneği ve Burdur İnternet Gazetecileri başkanları ile temsilcileri yer aldı.

- Isparta

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ITSO) açıklamayı ise ITSO Başkanı Mustafa Tutar yaptı.



Barış Pınarı Harekatı sayesinde, bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleneceğini ve Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılacağına dikkati çeken Tutar, "Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.



Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine de dikkati çeken Tutar, provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Tutar, "Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Açıklamaya Isparta'daki Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türk işçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Ziraat Odaları Birliği (TZOB) oda başkanları ile sendika ve STK temsilcileri katıldı.