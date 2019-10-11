BURDUR - Burdur'da AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez ilçe Başkanlığınca cuma namazı sonrası vatandaşlara Pazar Cami'sinde pişi ve peynir ikramında bulunuldu, harekatının başarıyla tamamlanması için dua edildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu tamamen ortadan kaldırma ve sınırları koruma amaçlı bir operasyona başladığını anımsattı.

Ordunun muzaffer olması için cuma namazında dua edildiğini belirten Mengi, "Rabbimizden duamız, ordumuzun muzaffer olması ve ülkemizin sınırlarını koruması. Devletimizin ve hükümetimizin amacının hiçbir şekilde Suriye'nin topraklarını işgal etme durumu söz konusu değildir. Tamamen mültecileri korumak, Suriye'yi terörden arındırmak istiyoruz. İnşallah ordumuz galip gelecektir ve terör unsurlarından sınırlarımız arındırılacaktır." diye konuştu.

Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında, devletin iki gün önce başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için cuma namazı sonrası vatandaşlara pişi dağıttıklarını söyledi.

Okan, Türk ordunun Suriye sınırındaki terör koridorunu temizleyerek muzaffer olacağını temennisinde bulundu.