ANKARA - Dışişleri Bakanlığı tarafından, "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır." açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur. Türkiye’nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı yoktur. PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye’ye yönelik asılsız ithamları, Suriye’nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür. Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır." ifadelerine yer verildi.