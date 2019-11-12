RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.
ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarına saldırıyor.
Rasulayn'ın doğusundaki saldırıları durdurmaya ve teröristleri yuvalandıkları noktalarda etkisiz hale getirmeye çalışan SMO askerleri, teröristlerle şiddetli çatışmalara giriyor.
SMO'nun YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve kırsalındaki arama tarama çalışmaları da devam ediyor.
Son 24 saatteki çatışmalarda 4 SMO askeri şehit oldu.
9 Ekim'de başlatılan harekatta 202 SMO askeri şehit düştü, 650'den fazlası yaralandı.
Muhabir: Ömer Koparan